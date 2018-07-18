Gölcük Değirmendere'de bulunan askeri alanda yapılacak yeni devlet hastanesi için çalışmalar devam ediyor. Alanda bulunan binaların yıkımı devam ederken, dev kalorifer bacasının yıkımı için ise dinamit kullanıldı. Askeri alanda bulunan lojmanların eskiden ısınmasında kullanılan kalorifer sistemine bağlı dev beton baca dinamitlerin patlatılmasıyla birlikte yerle bir oldu.
Bugün 15:23 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Dev baca dinamitle yıkıldı
Gölcük'te, yeni devlet hastanesinin yapılacağı alanda bulunan dev kalorifer bacası dinamitle yıkıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz