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Dev baca dinamitle yıkıldı

Gölcük'te, yeni devlet hastanesinin yapılacağı alanda bulunan dev kalorifer bacası dinamitle yıkıldı.

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Gölcük Değirmendere'de bulunan askeri alanda yapılacak yeni devlet hastanesi için çalışmalar devam ediyor. Alanda bulunan binaların yıkımı devam ederken, dev kalorifer bacasının yıkımı için ise dinamit kullanıldı. Askeri alanda bulunan lojmanların eskiden ısınmasında kullanılan kalorifer sistemine bağlı dev beton baca dinamitlerin patlatılmasıyla birlikte yerle bir oldu.

Bugün 15:23 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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