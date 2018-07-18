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Bugün 15:50 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:53 TSİ )

Karslılar doyasıya eğlendi  

1.Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda sahne alan Karslılar Derneği gecesine ilgi büyük oldu. Kars ilinin tanıtıldığı gecede vatandaşlar doyasıya eğlenme imkanı buldu

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Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda sahne alan Karslılar Derneği gecesine katılan on binlerce vatandaş, ilçe sahilinde boş yer bırakmadı. Kars Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun’un yanı sıra ilçe protokolü, muhtarlar, dernek başkanları ve on binlerce vatandaşın katıldığı gecede, dernek yönetimi tarafından protokole Kars ilinin yöresel yemekleri takdim edildi. Kars kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiği gece Yavuz Aydemir ile Murat Kaban’ın türküleri ve Aşık Nejdet Kuyumcu’nun konseri ile başladı.

KARABACAK KONUŞTU

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise protokol üyeleri ve vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında, Kars ilinin güzelliklerine değindi. Karabacak, “ Şehitlerin, gazilerin, tabyaların adına türküler yakılan Karslı hemşerilerim, Anadolu’nun doğu kapısı, serhat şehrimiz Karslılar programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz, Azerisiyle, Terekemesiyle, yerlisiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle, Serhat şehrimiz olan Kars’tayız bu akşam.

HÜRRİYET GÜNEŞİ…

Sözlü aşık geleneğinin temsilcileri, Rahmetli Murat Çobanoğlu ve Mevlüt İhsani ile Karstayız bu akşam. Zengin ve renkli mutfağı, kazı, kesme çorbası, ketesi, haşılı, kaşarı, çeçili, tulumu ve kara kovan balı ile bir lezzet durağıdır Kars. Kafkasya’nın hürriyet güneşi, Şeyh Şamiliyle Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa diyen, Kafkas dansları ile halkoyunları ile kendine has kültürü ve mert ve sıcakkanlı insanları gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

PLAKET VERİLDİ

Kars Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ise yaptığı kısa selamlama konuşmasında binlere kilometre öteden gelip Darıca’da Karslı hemşerileri ile bir araya gelmekten dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

HALAYLAR ÇEKİLDİ

Başkan Karabacak misafir Belediye Başkanı Coşkun Altun’a programlarına katılımlarından dolayı plaket takdim ederken, Kars dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine de birer plaket takdim edildi. Troyka Kafkas Ekibinin folklor gösterileri vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, program İsa İçen ve Rojda Çataltepe konseriyle devam etti.

Bugün 15:50 TSİ - Kültür-Sanat

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