İLKÇEV izcileri piknik yaptı

İLKÇEV tarafından düzenlenen faaliyete, 10 izci lideri ve 40 genç katıldı. Piknik renkli görüntülere sahne olurken, gençler izcilik oyunları ve sporla gönüllerince eğlendiler. Gençler gün boyunca eğlenerek yorgunluk ve stresini piknik yaparak attılar. Piknik, mangal ikramı, muhabbet ve hatıra fotoğraflarıyla sona ererken gençler unutulmaz bir günü birlik ve beraberlik içinde tamamladılar.

KEYİFLİ BİR GÜN

‘’GEÇ KALMA, ZİNDE KAL’ proje koordinatörü Tuncay Başoğlu yaptığı açıklamada; “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın proje desteği ile gerçekleştirdikleri piknik programıyla keyifli bir gün geçirdiklerini, gençlerimize doğa bilincini aşılayıp, doğayı koruyan ve doğayla uyumlu gençlerin yetişmesine katkı sağlamaya çalıştık.” dedi.