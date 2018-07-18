Gezide Edirne ve Çanakkale'deki önemli yerler gezildi, şehitler için dua edildi. Sabahın erken saatinde başlayan gezi, akşamın ilerleyen saatine kadar devam etti. Gezinin verimli geçtiğini belirten Dernek Başkanı Bektaş, zaman zaman bu tür geziler düzenlediklerini, moral ve motivasyon açısından iyi olduğunu söyledi.
Bugün 15:53 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 15:54 TSİ )
Din görevlilerinden Çanakkale çıkarması
15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 2. Sene-i Devriyesi'nde Körfez Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Bektaş, Edirne ve Çanakkale’ye gezi düzenledi.
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Bugün 15:53 TSİ - Kültür-Sanat
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