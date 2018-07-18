Din görevlilerinden Çanakkale çıkarması

Gezide Edirne ve Çanakkale'deki önemli yerler gezildi, şehitler için dua edildi. Sabahın erken saatinde başlayan gezi, akşamın ilerleyen saatine kadar devam etti. Gezinin verimli geçtiğini belirten Dernek Başkanı Bektaş, zaman zaman bu tür geziler düzenlediklerini, moral ve motivasyon açısından iyi olduğunu söyledi.