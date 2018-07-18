İyi ki doğdun İlknur

İlknur Hanım için özel bir pasta hazırlandı. İlknur Hanım, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında yer alanlar ise 'İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren İlknur Hanım, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan mesai arkadaşlarına, sevenlerine, dostlarına teşekkür ettiğini söyledi.