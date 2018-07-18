İlknur Hanım için özel bir pasta hazırlandı. İlknur Hanım, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında yer alanlar ise 'İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren İlknur Hanım, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan mesai arkadaşlarına, sevenlerine, dostlarına teşekkür ettiğini söyledi.
Bugün 15:54 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 15:55 TSİ )
İyi ki doğdun İlknur
Derince'de ikamet eden, özel bir fabrikanın muhasebe departmanında görev yapan İlknur Çetin'i, mesai arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadı
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Bugün 15:54 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz