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Bugün 15:54 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:55 TSİ )

Asuman Kahveci'yi sevenleri unutmadı

Körfez Ağadere Caddesi Beyazsaray Pasajı'ndaki Keskin Mefruşat adlı işyerini babası ile birlikte işleten Asuman Kahveci'ye esnaf arkadaşları doğum günü partisi düzenledi.

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 Asuman Hanım, kendisi için hazırlanmış olan pastanın üzerindeki mumları alkışlar arasında söndürdü. Daha sonra pastayı kesen Asuman Hanım, kestiği pastadan bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Bugün 15:54 TSİ - Kültür-Sanat

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