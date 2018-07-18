Asuman Hanım, kendisi için hazırlanmış olan pastanın üzerindeki mumları alkışlar arasında söndürdü. Daha sonra pastayı kesen Asuman Hanım, kestiği pastadan bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.
Bugün 15:54 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 15:55 TSİ )
Asuman Kahveci'yi sevenleri unutmadı
Körfez Ağadere Caddesi Beyazsaray Pasajı'ndaki Keskin Mefruşat adlı işyerini babası ile birlikte işleten Asuman Kahveci'ye esnaf arkadaşları doğum günü partisi düzenledi.
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Bugün 15:54 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz