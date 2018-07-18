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Sumak Yemek, Gölcük’te açıldı

Gölcük’te yeni bir işletme daha hizmete açıldı. İlçenin tanınmış simalarından Zeynep Aktepe tarafından faaliyete geçirilen Sumak Yemek firmasının açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 31 adresinde hizmet verecek olan Sumak Yemek’in açılışına ilçe protokolü de büyük ilgi gösterdi.

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Açılışa; Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, başkan yardımcısı Levent Değirmenci, eski belediye başkanı Şaban Aktürk, AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, belediye meclis üyesi Mevlüt Demir, KOTo yöneticileri ve meclis üyeleri, Gölcük Esnaf Odası Başkan Vekili Tuncay Yıldız, Gölcüklü esnaflar ve Aktepe ailesinin yakınları katıldı.

 

AKTEPE’DEN TEŞEKKÜR

Türk ve dünya mutfağın leziz yemeklerinin ikram edildiği Sumak Yemek’in sahibi Zeynep Aktepe, törene katılan tüm davetlilere teşekkür etti. Belediye başkanı Mehmet Ellibeş de iş yeri sahiplerine bol kazanç temennisinde bulundu. Açılışa katılanlara tören sırasında ikramlarda bulunuldu.

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