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Sumak Yemek, Gölcük’te açıldı

Gölcük’te yeni bir işletme daha hizmete açıldı. İlçenin tanınmış simalarından Zeynep Aktepe tarafından faaliyete geçirilen Sumak Yemek firmasının açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 31 adresinde hizmet verecek olan Sumak Yemek’in açılışına ilçe protokolü de büyük ilgi gösterdi.