Sumak Yemek, Gölcük’te açıldı

BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ
Açılışa; Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, başkan yardımcısı Levent Değirmenci, eski belediye başkanı Şaban Aktürk, AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, belediye meclis üyesi Mevlüt Demir, KOTo yöneticileri ve meclis üyeleri, Gölcük Esnaf Odası Başkan Vekili Tuncay Yıldız, Gölcüklü esnaflar ve Aktepe ailesinin yakınları katıldı.
AKTEPE’DEN TEŞEKKÜR
Türk ve dünya mutfağın leziz yemeklerinin ikram edildiği Sumak Yemek’in sahibi Zeynep Aktepe, törene katılan tüm davetlilere teşekkür etti. Belediye başkanı Mehmet Ellibeş de iş yeri sahiplerine bol kazanç temennisinde bulundu. Açılışa katılanlara tören sırasında ikramlarda bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz