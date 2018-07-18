Kasımoğlu: Krizin faturasını emekliye çıkardılar

Açıklamasında haziran verileri ile birlikte yıllık enflasyonun yüzde 15.4 seviyesine kadar yükseldiğini dile getiren Kasımoğlu, buna karşılık SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.17, emekli sandığı emeklilerine ise yüzde 8.67 artış oranında yapılan zammın yetersiz olduğunu dile getirdi.

“ENFLASYON YÜKSELDİ”

İlk bakışta bu oranların emekliler önemli bir artış olarak göründüğünü kaydeden şube başkanı Ahmet Kasımoğlu, “Fakat emeklilerin enflasyon karşısındaki kayıplarının açıklanan oranlardan çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Enflasyonu tüketici fiyatları yükseltiyor. Bu artışı etkileyen ürünlere baktığımızda; gıda ve ev eşyası artışı yüzde 18.9, ulaşım hizmetleri artışı yüzde 24.3 olarak gerçekleşti. Emekliler dar ve sabit gelirli olduklarından bu oranlardan daha fazla etkileniyor. Haliyle giderek yoksullaşıyor” dedi.

“FATURAYI BİZE ÇIKARDILAR”

Geçen yılların aksine sebze ve meyve fiyatlarının da yükseldiğini kaydeden Kasımoğlu, şöyle konuştu: “Pazarda sebze ve meyve fiyatları neredeyse iki katına yükseldi. Tüm emekli ve emekçilerin ekmeği küçültülmüş oldu. Emekli maaşıyla yaşayan tüm emeklilerin ücretlerine reel kayıplar yaşanıyor. Görülen o ki, beceriksizlikleriyle yarattıkları ekonomik krizin faturasını emeklilere kesecekler. Gelecekte krizden çıkmanın formülü olarak emekli maaşlarını dondurma veya azaltma gibi bir uygulamaya umarım gidilmez.”