Doğan’dan Tüysüzler turu

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, önceki gün Tüysüzler Mahallesi’nde de incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ve Ak Parti mahalle temsilcisi Ferit Balki ile birlikte cadde ve sokakları dolaşan Doğan, bölgedeki çalışmaların durumu hakkında ilgililerden bilgi de aldı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, mahalle inceleme gezisi sırasında bölgedeki Vadi İzmit konut bölgesine de geçti.

VADİ İZMİT PROJESİ

İzmit’in en büyük konut projelerinden olan Vadi İzmit’in son durumu hakkında firma yetkililerinden bilgi de alan Doğan “Vadi İzmit konutlarımız hızla yükseliyor. Kaba inşaatlar hemen hemen bitmiş durumda. Bu dönemin sonunda konutlarımızın hepsi bitmiş olacak. Burası, şehrimizde yeni bir yaşam alanı, doğa ile iç içe güzel bir yaşam merkezi olacak ve bölge değer kazanacak. Bölgede yapılan modern yapılarla Gültepe ve Fatih Mahallemiz de kendi kendine bir dönüşüm yaşanacak bu da hem vatandaşlarımızın hem de şehrimizin önemli bir kazanımı olacak” dedi.