Suriyeli 2 kişi hırsızlık yaparken yakalandı

Bu sabah saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Şehit Mehmet Kiraz Sokak’ta geri dönüşüm malzemeleri toplama işi yapan kişilere ait konteyner eve girerek 7 adet cep telefonu, 3 adet erkek kol saati, elbise ile elektronik eşyaları çalan 2 kişiyi fark edenler, hırsızları yakaladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, 18 yaşındaki O.H. ile 17 yaşındaki H.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.