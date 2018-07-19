Bu sabah saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Şehit Mehmet Kiraz Sokak’ta geri dönüşüm malzemeleri toplama işi yapan kişilere ait konteyner eve girerek 7 adet cep telefonu, 3 adet erkek kol saati, elbise ile elektronik eşyaları çalan 2 kişiyi fark edenler, hırsızları yakaladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, 18 yaşındaki O.H. ile 17 yaşındaki H.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Suriyeli 2 kişi hırsızlık yaparken yakalandı
Darıca'da, kağıt toplayan kişilere ait eve girerek 7 cep telefonu, elektronik eşyalar, saat ve eşyalar çaldıkları iddia edilen Suriyeli 2 kişi yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz