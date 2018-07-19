Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mahallesi Yavuz Sokak adresinde bulunan Salih Arı’ya ait inek, ahıda ipinden çözülerek evin yan tarafındaki bahçede otlamaya başladı. Bir süre bahçede başıboş dolaşan inek, üzeri açık bırakılan ve 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kuyunun içine ön ayakları ve başının üzerine düşen ineği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içi su dolu kuyuya düşen ineği vinç yardımı ile kuyudan bahçeye çıkarttı. Kuyu içindeki suda boğularak telef olan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sahibine teslim edilirken üzeri açık bırakılan kuyu ekipler tarafından kapatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Selami Tarakçı, “İnek ahırdan çözülmüş, bahçedeki 6 metrelik kuyuya dengesiz bir şekilde ön ayaklarından düşmüş ve boğulmuş. Biz geldiğimizde hayvan sudaydı, yapacak bir şey yoktu. İtfaiyemiz hayvanı çıkarttı ama ölmüştü” dedi
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Su kuyusuna düşen inek telef oldu
Kartepe Köseköy’de bahçe içinde açık bırakılan 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek boğularak telef oldu.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz