Kitap okuyana çay bedava

İzmit Akarca Mahallesi'nde kahvehane işleten Sercan Çelik, insanları okumaya teşvik etmek için iş yerinde kütüphane oluşturdu. Sercan Çelik, kahvehanede 1 saat boyunca kitap okuyan müşterilerinden çay parası almıyor. İnsanları okumaya teşvik etmek istediğini söyleyen Sercan Çelik, "Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya ilginin olduğunu görmek bizleri de sevindiriyor. Kitabı daha çok nasıl okutabiliriz? diye düşündük. Kitap okuyana çaylarını biz ikram edelim, onlar köşelerinde kitaplarını okusunlar, biz de çayımızı ikram edelim dedik. Kampanyamız da ilgi gördü." dedi.