İzmit Akarca Mahallesi'nde kahvehane işleten Sercan Çelik, insanları okumaya teşvik etmek için iş yerinde kütüphane oluşturdu. Sercan Çelik, kahvehanede 1 saat boyunca kitap okuyan müşterilerinden çay parası almıyor. İnsanları okumaya teşvik etmek istediğini söyleyen Sercan Çelik, "Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya ilginin olduğunu görmek bizleri de sevindiriyor. Kitabı daha çok nasıl okutabiliriz? diye düşündük. Kitap okuyana çaylarını biz ikram edelim, onlar köşelerinde kitaplarını okusunlar, biz de çayımızı ikram edelim dedik. Kampanyamız da ilgi gördü." dedi.
Bugün 09:42 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:47 TSİ )
Kitap okuyana çay bedava
İzmit'te, kahvehane işleten Sercan Çelik, insanları okumaya teşvik etmek için, 1 saat kitap okuyan müşterilerinden çay parası almıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz