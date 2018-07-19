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Taşınma öncesi bir araya geldiler

İzmit ilçe Belediyesi Perşembe ve Cumartesi semt pazarlarının Doğu Kışla’ya yaptırılan kapalı pazar alanına taşınmasıyla ilgili olarak toplantı yaptı. İzmit Belediyesi’ndeki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Zabıta Müdürü Nihat Kaymak ile teknik ekip katıldı.

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Toplantıda önümüzdeki haftalarda taşınacak olan Perşembe ve Cumartesi semt Pazar esnafının durumunun görüşüldüğü kaydedildi. Farklı günlerde kurulan iki pazarda faaliyet gösteren esnafların Doğu Kışla’daki kapalı Pazar alanında çok daha iyi şartlarda hizmet vereceğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç “ Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, pazarcı esnafımızın durumunu çok iyi biliyor ve onların çok daha iyi şartlarda faaliyet göstermesi için projeler üretiyor. İzmit’te ilk kapalı pazar projesini başkanımız hayata geçirdi ve bir çok bölgemizde içinde sosyal tesisi, mescidi, zabıta birimi, bebek bakım yeri, tuvaleti olan pazar yerleri yapıldı. Bu pazar yerleri sayesinde hem pazarcı esnafımız hem de alış verişe gelen vatandaşlarımız büyük bir rahatlığa kavuştu. Şehrimizin en büyük semt pazarlarından Perşembe ve Cumartesi pazar esnaflarımız için Doğu Kışla’da yaptırılan kapalı pazardaki çalışmalarda tamamlanmak üzere ve yakında faaliyete geçecek” dedi.

Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim de her türlü desteği esirgemeyen Başkan Doğan ve ekibine teşekkür etti.

Paşa’da imar barışı anlatıldı

İzmit Belediyesi tarafından mahallelerde vatandaşlara imar barışı bilgilendirmesi yapılıyor. Kaçak yapıların kayıt altına alınmasını amaçlayan imar barışı ile ilgili olarak Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki bilgilendirme toplantısına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Düğün salonundaki toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ile Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Öğretmen, vatandaşlara imar barışının hangi yapıları kapsadığın ve uygulamadan nasıl yararlanılacağı konusunda bilgi verdi. Pala ve Öğretmen, imar barışından yararlanmanın en önemli kıstaslardan birinin 31 Aralık 2017 tarihi öncesi kaçak olarak yapılan yapıların kayıt altına alınması olduğunu, vatandaşların e devlet üzerinden yapacakları başvuru sonucunda yapı kayıt belgesi verileceğini söylediler. İzmit Belediyesi giriş katındaki Süper Hizmet Masası’nda vatandaşlara yardımcı olunması için özel bir masa da oluşturulduğu da kaydedildi.

İmar barışı başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Bugün 10:35 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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