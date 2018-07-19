CHP İl Danışma Kurulu için tarih verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nden il ve ilçe örgütlerine gelen yazıya göre 24 Haziran 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin sonuçlarının değerlendirileceği danışma kurulu toplantıları 19 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirilecek. CHP Kocaeli İl Örgütü geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında aldığı karar ile İl Danışma Kurulu Toplantısı’nı 12 Ağustos Pazar Günü 14.00-17.00 saatleri arasında Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Sosyal Tesisleri’nde düzenleyecek. Danışma kurulunda çıkan değerlendirme sonuçları genel merkezle ile paylaşılacak.