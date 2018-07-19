Çeker'den sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddete tepki

TBMM Başkanlığına 18 Temmuz 2017 Tarihinde İki Milletvekili tarafından verilmiş olan Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Şengül Çakmak ile birlikte TBMM Başkanlığına verilen Kanun Teklifi hakkında Şubede basın açıklaması yaptı.

BÜYÜK BİR EKSİKLİK OLARAK GÖRMEKTEYİZ

Çeker basın açıklamasında, “TBMM Başkanlığına 18 Temmuz 2018 Tarihinde İki Milletvekili tarafından verilen Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin içeriğinde sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi ve doktorların emekli olduklarında maaşlarında artış öngören iki düzenleme yapılmasını da içermektedir. Bu yasa tasarısında sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar için caydırıcı tedbirlerin alınmamış olması büyük bir eksiklik olarak görmekteyiz” dedi.

GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI

Çeker, “Ayrıca Yıpranma payının geriye dönük olarak hesaplanmayacağı da görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde düzenlemenin olumlu, fakat beklentileri tam anlamıyla karşılamadığı açıktır. Yıllardır yıpranma payını bekleyen çalışanların makul ve adaletli bir hakka kavuşmaları temel beklentimizdir. Bu nedenle TBMM’de süresi açısından söz verildiği gibi, fayda bakımından geçmişe dönük ve tüm çalışanları kapsayan bir şekilde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlık çalışanları istemektedir” ifadelerini kullandı.

DİŞ HEKİMLERİNİN DURUMU

Ömer Çeker sözlerini, “Tasarıda yer alan diğer önemli bir düzenleme ise emeklilikte doktorlarımıza ve diş hekimlerimize yapılacak ilave ödemedir. Bu düzenleme ile uzmanlar 2000 TL diğer doktorlarımız da 1500 TL’lik bir ilave ücreti emekliliklerinde alacaklardır. Emeklilikte ücretlerin yetersizliği tüm sağlık çalışanlarının temel sorunu iken sadece doktorlarımıza ve diş hekimlerimize yönelik bir iyileştirme yapılması eksik bir uygulama olmuştur. Tüm sağlık çalışanlarının emeklilikte yaşadıkları gelir kaybının telafisi için gerekli düzenleme yapılmalıdır” şeklinde sürdürdü.

OLDU BİTTİYE GETİRİLMEMELİ

Konuşmalarına devam eden Çeker, “Bu durum çalışma barışını ve huzurunu baltalayacaktır. Bir hak teslim edilirken kapsayıcılıktan ve adaletten ne kadar uzaklaşılırsa o hak o denli beklentileri karşılamaktan da uzak kalacaktır. Hem yıpranma payı hem de emeklilikteki ilave ödemeler açısından durum ne yazık ki böyledir. Yaklaşık 500 bin sağlık çalışanını ilgilendirecek olan ve çalışanlar açısından çok mühim olan bu iki konuyu sosyal taraflarla ve tarafların temsilcileri ile görüşmeden, konu hakkında görüş almadan, bazı acil düzenlemeler için hazırlanan yasa tasarısının yanına ilave edip oldu bittiye getirmek, Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddetin ortadan kaldırılması için caydırıcı tedbirlerin alınmamasına düzenlemede yer verilmemesi yanlış olmuştur” dedi.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Çeker sözlerini, “Umarız ki bu hatalar TBMM sürecinde tasarı yasalaşırken telafi edilir. Bu açıdan ilk olarak Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri milletvekillerimizle görüşmüş olup tasarıdaki eksik kalan yönler ve çalışanların beklentisini kendilerine iletilmiştir. Türk Sağlık-Sen olarak bu konuda TBMM nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Yapılacak olan düzenlemelerde adaletin tesisi ve beklentilerin karşılanması adına var gücümüzle sağlık çalışanları ve sendika üyelerimiz adına mücadele edeceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.