Akar ve Tarhan suç duyurusu hakkında konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada pankart taşıdığı için tutuklanan ODTÜ’lü öğrencileri hatırlatarak aynı karikatürü kendi hesabında paylaşacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu dediğini yaptı ve ‘Tayyipler Alemi’ adlı karikatürü kendi hesabından “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin.” notuyla paylaştı.

AKAR VE TAHSİN’E SUÇ DUYURUSU

CHP liderinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımının ardından çok sayıda CHP Milletvekili de karikatürü kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Karikatürü paylaşanlar arasında Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’da yer aldı. CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını twitter üzerinden retweet yaptı. Paylaşımların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dolayı CHP lideri Kılıçdaroğlu ve aralarında Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’ın da bulunduğu 72 CHP milletvekiline suç duyurusunda bulundu.

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAYACAK

Konu ile ilgili gazetemize konuşan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Türkiye’nin geçmişine bakarsak başbakanlarla ilgili çok sayıda karitkatür yapıldı. Demokrasisi güçlü olan ülkelerde karikatürler hoşgörü ile karşılanır. Süleymen Demirel’in de karikatürü vardı o kadar hoşgörülü bir adamdı ki o karikatürü müzesine koymuş. Sonuçta bu gençlerin yaptığı bir karikatür. Bunda bu kadar alınacak tepki gösterecek bir şey yok. İnsanları bundan dolayı hapis cezası vermek doğru değil. Bizler sosyal medyadan ODTÜ’lülere destek vermek adına bu karikatürü yayınladık. Onların baskısıyla geri adım atacağımızı düşünmesinler. Baskıları bizi yıldıramayacak” dedi.

PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CHP Milletvekili Haydar Akar, “İnsanların bu tür şeyleri ifade etmelerinin suç duyurusunda bulunarak önüne geçmek istiyorlar. Tüm milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte ODTÜ’lü öğrencilerin yaptığı karikatürü paylaştık ve paylaşmaya da devam edeceğiz. İnsanlar özgürce fikirleri beyan etmeli. Karikatüre, sanata saygı göstermeliler artık bunlara alışacaklar. Sanatı da rant kapısı olarak görmekten vazgeçmeleri gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

HUKUKUN KATLEDİLDİĞİ BİR DÖNEM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını retweet yapan Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Tayyipler Alemi paylaşımını ben de retweet yaptım. Grup kararı olarak hepimiz paylaştık ama sadece 72 milletvekiline suç durusunda bulunulmuş. Paylaşan arkadaşlar olarak bize niye suç duyurusunda bulunulmadığını ve bunu neye göre belirlediklerini bilmiyoruz. Bu büyük bir hukuksuzluk. ODTÜ’lü 4 kişi karikatür yüzünden tutuklandı. Suç unsuru olmayan bir durumda tutuklama kararı çıkıyor. Hukukun katledildiği bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.