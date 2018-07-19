Tramvayda kitap okudular

Kitap okuma farkındalığı yaratmak için çeşitlik etkinliklerde bulunan AHBAP Kocaeli üyeleri, Akçaray'da kitap okudu. AHBAP Kocaeli üyeleri kitap okuma etkinliği ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Akçaray'da, AHBAP üyelerini görüp kitap okumak isteyenlere ise kitaplar hediye edildi. AHBAP Kocaeli üyeleri, toplumda kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla tramvayda kitap okuduklarını belirterek, "Toplu taşıma araçlarında geçen zamanımızı kitap okuyarak geçirmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.