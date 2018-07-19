Kitap okuma farkındalığı yaratmak için çeşitlik etkinliklerde bulunan AHBAP Kocaeli üyeleri, Akçaray'da kitap okudu. AHBAP Kocaeli üyeleri kitap okuma etkinliği ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Akçaray'da, AHBAP üyelerini görüp kitap okumak isteyenlere ise kitaplar hediye edildi. AHBAP Kocaeli üyeleri, toplumda kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla tramvayda kitap okuduklarını belirterek, "Toplu taşıma araçlarında geçen zamanımızı kitap okuyarak geçirmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.
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Tramvayda kitap okudular
AHBAP Kocaeli üyeleri kitap okuma farkındalığına dikkat çekmek için Akçaray'da kitap okudu. Kitap okumak isteyenlere ise kitaplar hediye edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz