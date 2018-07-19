Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:10 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:11 TSİ )

Tramvayda kitap okudular

AHBAP Kocaeli üyeleri kitap okuma farkındalığına dikkat çekmek için Akçaray'da kitap okudu. Kitap okumak isteyenlere ise kitaplar hediye edildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kitap okuma farkındalığı yaratmak için çeşitlik etkinliklerde bulunan AHBAP Kocaeli üyeleri, Akçaray'da kitap okudu. AHBAP Kocaeli üyeleri kitap okuma etkinliği ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Akçaray'da, AHBAP üyelerini görüp kitap okumak isteyenlere ise kitaplar hediye edildi. AHBAP Kocaeli üyeleri, toplumda kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla tramvayda kitap okuduklarını belirterek, "Toplu taşıma araçlarında geçen zamanımızı kitap okuyarak geçirmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Bugün 14:10 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kitap okuyana çay bedava mask
Kitap okuyana çay bedava
Yapılandırma için son başvuru tarihi belli oldu mask
Yapılandırma için son başvuru tarihi belli oldu
Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti mask
Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti
Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verildi mask
Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verildi
Bedelli askerlikte önemli soru cevap buldu mask
Bedelli askerlikte önemli soru cevap buldu
Kefenci Ali vefat etti mask
Kefenci Ali vefat etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sel uyarısı! Meteoroloji saat verdi mask
Kocaeli için sel uyarısı! Meteoroloji saat verdi
Hürriyet’ten taşeron tepkisi mask
Hürriyet’ten taşeron tepkisi
Misafir olarak geldiği evde intihar etti mask
Misafir olarak geldiği evde intihar etti
Yılmaz: 15 Temmuz’da ölenleri şehit kabul etmiyorum mask
Yılmaz: 15 Temmuz’da ölenleri şehit kabul etmiyorum
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var mask
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var
Sahte sağlık raporundan 20 kişi adliyede mask
Sahte sağlık raporundan 20 kişi adliyede

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL