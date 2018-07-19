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Vergi borçlarında yapılanma için son gün belli oldu

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili son tarihin 31 Temmuz olduğunu açıkladı

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Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvuruların 31 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, mükelleflerin son günleri beklemeden müracaat ederek, Kanunun sunduğu olanaklardan yaralanmaları hususunda hatırlatmalarda bulundu.

Yaman, 20 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılan başvuru sayısının 75 bin in üzerindeki sayılara ulaştığını belirterek, özellikle peşin ödemelerde % 90 kadar varan faiz indirimden yararlanılmasının mükellefler lehine çok büyük avantaj doğuracağını belirtti.

Vergi Dairesi Başkanı Yaman, ”Başkanlığımızın tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.” dedi.

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