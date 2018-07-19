Merdivenden düşen inşaat işçisi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Emre Karaaslan (18), malzeme taşırken indiği merdivenlerden dengesini kaybederek düştü.
Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçiyi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz