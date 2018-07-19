Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:36 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 16:31 TSİ )

Şehrin kahramanları çinilerle tanıtılacak

KOÜ ile Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynayan, milli mücadele kahramanlarının yanı sıra Orhan Gazi'den Osmanlı tarihinin ilk amirali Karamürsel Alp'e, hatta Kartacalı komutan Hannibal'a kadar kentin tarihinde büyük önem taşıyan isimler çinilere resmedildi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'de Orhan Gazi'den Osmanlı tarihinin ilk amirali Karamürsel Alp'e, Kartacalı komutan Hannibal'a kadar kentin tarihinde büyük önem taşıyan 25 ismin portresi, çinilere işlendi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu ile Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, kentin tarihinde büyük önem taşıyan 25 ismin portresine çinilerde yer verildi.

KOÜ Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Poyraz Gürson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Marmara Bölgesi tarihine mal olmuş, tarihi önemi bulunan, iz bırakan 25 önder ismi çinilere resmettiklerini belirterek, bu eserleri çeşitli sergilerle kamuoyunun beğenisine sunduklarını söyledi.

Kocaeli tarihinde önemli yeri olan Kara Fatma, Karamürsel Bey, Yahya Kaptan, Sırrı Paşa, Hannibal, Orhan Gazi ile Bizans ve Roma dönemlerinden zirve isimleri çinilere aktarmaya gayret ettiklerini vurgulayan Gürson, bu isimleri bir nevi gelecek nesillere tanıtmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gürson, çalışmanın Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile eş güdümlü yürüttükleri projelerden hareketle ortaya çıktığına değinerek, "İki sandık dolusu dokümanı inceleyerek Nikomedya'nın, İzmit'imizin tarihsel tüm fotoğraflarından, arşivinden isimleri belirledik. Çınar ağacının altında başka ağaç yetişmiyor. 'İstanbul Çınarı'nın altındayız ama burası İstanbul'dan da önce bir yerleşim yeri. Sanayi algısından ziyade burası ayrıca ören yeri. Karamürsel Bey... Osmanlı donanmasının bulunduğu bir bölgedeyiz. Tarihe mal olmuş simge kişilerin yeni kuşak tarafından da tanınması önemli." dedi.

Bölgede birçok Roma kalıntısının bulunduğunu, Osmanlı'dan bu yana donanma şehri olduğunu vurgulayan Gürson, üniversitenin İtalya'da bir merkezle öğrenci değişim anlaşması yaptığını, bu anlaşmayla tarihe damgasını vuran önemli şahsiyetlerin tanıtımını uluslararası alanda da yapabileceklerini kaydetti.

Gürson, şöyle devam etti:

"Genellikle Erasmus ya da Leonardo'yu, Mevlana'yı biliyoruz. Martini de böyle bir merkez, esas olarak Batı Karadeniz ve İpek Yolu üzerindeki tarihi ören yerlerinin turizme ve dünya mirasına kazandırılmasını önemsiyor. Bölgeye baktığımızda iki denizin birden bulunduğu, hem Marmara hem Karadeniz var. Hem dağı hem denizi var hem de bir sanayi şehri. 'Sanayi şehri' algısından ziyade İstanbul, Bursa gibi çok daha farklı özelliklerimizin ön plana çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz."

- Çinide Kocaeli tarzı

El Sanatları Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Nermin Demirkol da çini uygulama atölyesi dersleri kapsamında öğretim görevlileri Pelin Karadeniz ve Meryem Ceneviz önderliğinde Kocaeli'nin tarihi şahsiyetlerini çini bünyeler üzerine aktardıklarını, projede öğrencilerin de aktif görev aldığını anlattı.

Zirve şahsiyetlerin çini bünye üzerine hem el dekoru hem de dekal baskı yöntemiyle aktarıldığını belirten Demirkol, sergilerin yanı sıra sonrasında da küçük objeler hazırlanarak Kocaeli'ye özgü tarihi şahsiyetlerin isimlerinin yaşatılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Çini denildiği zaman belirli geleneksel motifler üzerinden bir sanatın anlaşıldığını vurgulayan Demirkol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kütahya'nın, İznik'in kendine özgü özellikleri var. Motifler, desenler, renkler de farklılıklar gösteriyor fakat bu Kocaeli'de belki de bir başlangıç olacak. Anı objesi olarak baktığımızda çini üzerine yapılan Kocaeli'ye özgü bir şey yok. İznik ve Kütahya'dan farklı bir çizgide kendine özgü bir yönü olacaktır. Bir bakıma geleneksel ve modern çalışmaları birleştirmiş oluyoruz. Bir motifi çini üzerine aktarmaya göre bir şahsiyeti, silueti, portreyi çini üzerine aktarmak çok daha zor. Yüzdeki ifadeleri verebilmek çok önemli."

Bugün 14:36 TSİ AA Kocaeli- Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
O Ses Türkiye yarın Kocaeli'de mask
O Ses Türkiye yarın Kocaeli'de
İzmit'te Karadeniz rüzgarı esecek mask
İzmit'te Karadeniz rüzgarı esecek
Dünyanın renkleri İzmit’te buluştu mask
Dünyanın renkleri İzmit’te buluştu
Akboğa ailesinin en mutlu günü mask
Akboğa ailesinin en mutlu günü
Karamürselli Göksu dünya ikincisi oldu mask
Karamürselli Göksu dünya ikincisi oldu
Unutulmuş değerler gelecek nesillere aktarılıyor mask
Unutulmuş değerler gelecek nesillere aktarılıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sel uyarısı! Meteoroloji saat verdi mask
Kocaeli için sel uyarısı! Meteoroloji saat verdi
Hürriyet’ten taşeron tepkisi mask
Hürriyet’ten taşeron tepkisi
Misafir olarak geldiği evde intihar etti mask
Misafir olarak geldiği evde intihar etti
Yılmaz: 15 Temmuz’da ölenleri şehit kabul etmiyorum mask
Yılmaz: 15 Temmuz’da ölenleri şehit kabul etmiyorum
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var mask
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var
Sahte sağlık raporundan 20 kişi adliyede mask
Sahte sağlık raporundan 20 kişi adliyede

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL