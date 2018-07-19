CHP'li vekillerin kurultay için tavrı net!

CHP’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin hemen ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları geçtiğimiz günlerde muhalefetin çağrısıyla resmiyet kazandı. CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan ise olağanüstü kurultay için imza vermeyeceklerini ve olağanüstü kurultayın toplanması durumunda da tavırlarının değişmeyeceğini söyledi. Fatma Kaplan Hürriyet ise, parti içi konuları basın yoluyla konuşmayacağını dile getirerek açıklama yapmadı.

İMZA VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Kurultay için imza vermedim ve vermeyi de düşünmüyorum. CHP’nin şu süreçte kongreye gitmesi doğru değil. Bu yönetimi zaten bu kurultay delegeleri seçtiler. CHP genel başkanın imzayla düşürülmesini doğru bulmuyorum” dedi.

ÖRGÜTÜ YÖNLENDİRMEYİZ

Tarhan, yeterli imza toplanıp kurultaya giderse tavrınız nasıl olacak? Sorusuna ise, “Bilemiyorum ben milletvekiliyim. CHP’nin güçlü örgütleri vardır. Örgütleri yönlendirme ve işine karışma gibi bir duruma sahip değiliz. Bizlere yasama görevi verildi bizler onunla ilgileniyoruz” dedi.

BENİM TAVRIM DEĞİŞMEZ

CHP Milletvekili Haydar Akar, “Hayır kurultay için imza vermeyi düşünmüyorum. Olağanüstü kurultay olsa da benim tavrım değişmez” şeklinde konuştu.