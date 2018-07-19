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CHP'li vekillerin kurultay için tavrı net!

CHP’de muhaliflerin çağrısıyla resmiyet kazanan olağanüstü kurultay için imza toplanmaya devam ediyor. Kocaelili Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan ise olağanüstü kurultay için son noktayı koyup İnce için imza vermeyeceklerini açıkladı. Fatma Kaplan Hürriyet ise parti içi konuları basın yoluyla konuşmayacağını söyleyerek açıklama yapmadı.

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CHP’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin hemen ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları geçtiğimiz günlerde muhalefetin çağrısıyla resmiyet kazandı. CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan ise olağanüstü kurultay için imza vermeyeceklerini ve olağanüstü kurultayın toplanması durumunda da tavırlarının değişmeyeceğini söyledi. Fatma Kaplan Hürriyet ise, parti içi konuları basın yoluyla konuşmayacağını dile getirerek açıklama yapmadı.

İMZA VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Kurultay için imza vermedim ve vermeyi de düşünmüyorum. CHP’nin şu süreçte kongreye gitmesi doğru değil. Bu yönetimi zaten bu kurultay delegeleri seçtiler. CHP genel başkanın imzayla düşürülmesini doğru bulmuyorum” dedi.

ÖRGÜTÜ YÖNLENDİRMEYİZ

Tarhan, yeterli imza toplanıp kurultaya giderse tavrınız nasıl olacak? Sorusuna ise, “Bilemiyorum ben milletvekiliyim. CHP’nin güçlü örgütleri vardır. Örgütleri yönlendirme ve işine karışma gibi bir duruma sahip değiliz. Bizlere yasama görevi verildi bizler onunla ilgileniyoruz” dedi.

 BENİM TAVRIM DEĞİŞMEZ

CHP Milletvekili Haydar Akar, “Hayır kurultay için imza vermeyi düşünmüyorum. Olağanüstü kurultay olsa da benim tavrım değişmez” şeklinde konuştu.

Bugün 14:52 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - ince nin CHP nin başına geçmesini isteyen akp ve yandaşlarıdır izleyin tv leri bu konuyu kimler konuşuyor .

Yanıtla . 0Beğen 19 Temmuz 16:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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