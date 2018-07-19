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3 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan alkollü sürücü adliyede

İzmit'te, 3 kişinin öldüğü, kendisiyle birlikte 13 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu öne sürülen alkollü sürücü, adliyeye sevk edildi.