Kocaelispor’un temeli SAĞLAM!

Sezon öncesi 1. etap kampına davet edilen 9 Yeşil Siyahlılar futbolcunun öncelikli hedefi A takım lig kadrosunda kendilerine yer bulmak. Kendilerine iyi bakan ve disiplinlerinden taviz vermeyen genç futbolcuların hayali ise taraftarı önünde kutsal Kocaelispor formasını terletmek. İşte o gençlerimiz.
Rıza Altıntaş – 25.09.2000 – Forvet
Mertcan Badur – 02.10. 1999 – Kaleci
Mehmet Celil Çelik – 11.04.2000 – Kanat
Mehmet Ali Akova – 21.05. 1999 – Orta Saha
Doğukan Saçar – 25.02.1999 – Orta Saha
Doğukan Kaya – 16.01.2000 – Kaleci
Ali Tayyip Yılmaz – 16.02.1999 – Stoper
Ahmet Hakan Tetik – 28.09.2000 – Sağ bek
BERK - Abdullah Berk Karadağ – 02.01.2000 – Sol bek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz