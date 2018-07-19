Kocaelispor’un temeli SAĞLAM!

Sezon öncesi 1. etap kampına davet edilen 9 Yeşil Siyahlılar futbolcunun öncelikli hedefi A takım lig kadrosunda kendilerine yer bulmak. Kendilerine iyi bakan ve disiplinlerinden taviz vermeyen genç futbolcuların hayali ise taraftarı önünde kutsal Kocaelispor formasını terletmek. İşte o gençlerimiz.

Rıza Altıntaş – 25.09.2000 – Forvet

Mertcan Badur – 02.10. 1999 – Kaleci

Mehmet Celil Çelik – 11.04.2000 – Kanat

Mehmet Ali Akova – 21.05. 1999 – Orta Saha

Doğukan Saçar – 25.02.1999 – Orta Saha

Doğukan Kaya – 16.01.2000 – Kaleci

Ali Tayyip Yılmaz – 16.02.1999 – Stoper

Ahmet Hakan Tetik – 28.09.2000 – Sağ bek

BERK - Abdullah Berk Karadağ – 02.01.2000 – Sol bek