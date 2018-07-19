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Bugün 15:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:35 TSİ )

Kocaelispor’un temeli SAĞLAM!

Kocaelispor’un alt yapısındaki gençlerimiz çok sıkı bir çalışma periyodunu geride bıraktı.

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Sezon öncesi 1. etap kampına davet edilen 9 Yeşil Siyahlılar futbolcunun öncelikli hedefi A takım lig kadrosunda kendilerine yer bulmak. Kendilerine iyi bakan ve disiplinlerinden taviz vermeyen genç futbolcuların hayali ise taraftarı önünde kutsal Kocaelispor formasını terletmek. İşte o gençlerimiz.

 Rıza Altıntaş – 25.09.2000 – Forvet

Mertcan Badur – 02.10. 1999 – Kaleci

 

 Mehmet Celil Çelik – 11.04.2000 – Kanat

 

Mehmet Ali Akova – 21.05. 1999 – Orta Saha

 

 Doğukan Saçar – 25.02.1999 – Orta Saha

 

Doğukan Kaya – 16.01.2000 – Kaleci

 

Ali Tayyip Yılmaz – 16.02.1999 – Stoper

 

 Ahmet Hakan Tetik – 28.09.2000 – Sağ bek

 

BERK - Abdullah Berk Karadağ – 02.01.2000 – Sol bek

Bugün 15:29 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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