Hacı Hızır Şafak çok gururlu

Hacı Hazır Mahallesi’nde doğan ve Bağçeşmespor’un eski futbolcularından Mustafa Kurttekin’ de oğlu olan İlksen’in lisansı Hacı Hızır Şafakspor’da çıktı. Türkiye şampiyonasına giden U-13 ve 14 yaş gruplarındaki performansından ötürü dikkat çeken genç kaleci 4 sezon önce Gençlerbirliği’nin alt yapısına kazandırıldı.

EVRAKLARINI ALDI VE VEDALAŞTI

Akademi takımlarında bir birinden başarılı sezonlar geçiren İzmitli kaleci önümüzdeki sezon için Başkent ekibinde profesyonel sözleşmeye imza attı. Önceki gün takımın antrenman yaptığı Vinsan Tesisleri’ne geçen İlksen evraklarını aldı ve İkinci Başkan Nuh Albeni, Genel Koordinatör Çetin Özdemir, yönetici Salih Macaroğlu ve futbolcu kardeşleri ile vedalaştı. İlksen “Beni bugünlere getiren değerli kulübüme, yönetimlerime ve hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

38 YIL SONRA İLK KEZ

Genel Koordinatör Çetin Özdemir açıklamasında “Lisansı bizde çıkan İlksen Kurttekin, Hacı Hızır Şafak’ın üst üste Kocaeli şampiyonu olup Türkiye şampiyonasına gittiği dönemin futbolcularındandı. 13 ve 14 yaş gruplarında çok iyi yıllar geçirdi. Fiziği de çok iyiydi. Altınordu da İlksen ile ilgilendi. 4 yıl önce Gençlerbirliği İlksen’i kadrosuna kattı. Şimdi ise profesyonel oldu. Çok gururluyuz. 38 yıllık kulüp tarihinde elit bir kulüpte bizden çıkan bir futbolcu profesyonel oldu.

NE MUTLU BİZE

Emeği olan o dönemdeki antrenörümüz Bülent Aksu başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederim. Kocaelispor’un şampiyon olan 17 yaş grubunda 4 futbolcumuz var. Gölcükspor U-19 kalecisi Mehmet de bizde yetişti. Onlardan da çok umutluyuz. Yıllardır futbolcu yetiştiriyor ve gönderiyoruz. Bizlerin güç ve imkanları bir yere kadar yetiyor tabii ki. İzmit’e, şehrimize faydalı işler yapabiliyorsak ne mutlu bize.