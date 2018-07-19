Japonya’dan gelip yelken yarışlarını izlediler

Japonya Nagoya’da çalışan Murad Onur Erdem, eşi WakakoMiya Erdem, oğlu KeichiroGotove Kızı HitomiMiya, yelken sporunu çok sevdiklerini belirtti. Yarışma organizasyon sorumluları ile bir araya gelen ve keyifli geçen yarışları pür dikkat takip ettiklerini belirten Erdem ailesi bir süre daha İzmit’e kalıp Japonya’ya döneceklerini ifade ettiler.