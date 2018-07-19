Japonya Nagoya’da çalışan Murad Onur Erdem, eşi WakakoMiya Erdem, oğlu KeichiroGotove Kızı HitomiMiya, yelken sporunu çok sevdiklerini belirtti. Yarışma organizasyon sorumluları ile bir araya gelen ve keyifli geçen yarışları pür dikkat takip ettiklerini belirten Erdem ailesi bir süre daha İzmit’e kalıp Japonya’ya döneceklerini ifade ettiler.
Bugün 15:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:37 TSİ )
Japonya’dan gelip yelken yarışlarını izlediler
15 Temmuz yelken yarışlarını izleyenler arasında bir aile dikkat çekti.
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Bugün 15:35 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz