Şampiyon Körfez Atılımspor! “3-0”

FATİH NEŞE ÜÇÜNCÜ OLDU
Son derece renkli görüntülere sahne olan ve başarı ile geçen organizasyon iki gün sürdü. İkinci günün ilk maçı Gültepe Fatih Neşespor ile Serdar Gençlerbirliği arasındaydı. Maç boyunca üstün bir mücadele ortaya koyan Fatih Neşe maçı Ali, Armağan, Doğuş, Süleyman ve İnanç’ın 2’şer, Can, Azat ve Arda’nın da 1’er golü ile 13-2 kazandı. Serdar Gençlerbirliği’nin golleriEmrah,ve Yusuf’tan geldi.
GOLLER ATAKAN, ÜVEYS VE KEREM’DEN
Üçüncülük maçının ardından final maçına geçildi. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki mücadelede Körfez Atılımspor ile Terzi Bayırı İzmit Kalespor takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçı Atakan, Üveys ve Kerem’in golleri ile 3-0 kazanan Körfez Atılım mini turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçının ardından 4 takıma da madalyaları düzenlenen törenle verildi.
FİNAL MAÇI
KÖRFEZ ATILIMSPOR: 3
İZMİT KALESPOR:0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEM: Nihat Yenilmez
KÖRFEZ ATILIMSPOR: Bora***, Başar***, Güray***, Gürkan*** (Atakan***), Emir***, Üveys***, Emirhan***, Kerem***
İZMİT KALESPOR: Arda**, Berkant**, Hamza**, Onurcan**, Ceyhun** (Ercan**), Ercan Köseoğlu**, Abdürrahim**, Kerimcan** (Özbey**)
GOLLER: Atakan, Üveys, Kerem (Atılım)
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
SERDAR GB:2
GÜLTEPE FATİH NEŞE: 13
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEM: Kenan Reka
SERDAR GB: (1. Takım) Emre**, Yusuf**, İsa**, Refiç**, Abdulkadir**, Emirhan**, Arda**, Furkan**
(2. Takım) Refik**, Emrah**, Yusuf** (Ercan**), İsa**, Abdulkadir** (Erol**), Mert**, İsmail**, Efe** (Efe Uzel**)
GÜLTEPE FATİH NEŞE: Devran*** (Baran***), Ali*** (Armağan***), Batuhan*** (Berat***), Doğuş*** (Bedirhan***), Can*** (Süleyman***), Anıl*** (İnanç***), Erdinç*** (Azat***) Arda*** (Umut***) (Seyhan***)
GOLLER: Ali (2), Armağan (2), Doğuş (2), Süleyman (2), İnanç (2), Can, Azat, Arda (Fatih Neşe), Emrah, Yusuf (Serdar GB)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz