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Bugün 15:37 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:40 TSİ )

Şampiyon Körfez Atılımspor! “3-0”

Kocaelisporlu Eski Futbolcular Derneği ile Marmara Romanlar Federasyonu’nun birlikte organize ettiği 15 Temmuz Minikler Futbol Turnuvasısona erdi. Başarı ile geçen organizasyonda şampiyonluğu Körfez Atılımspor elde etti.

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FATİH NEŞE ÜÇÜNCÜ OLDU

Son derece renkli görüntülere sahne olan ve başarı ile geçen organizasyon iki gün sürdü. İkinci günün ilk maçı Gültepe Fatih Neşespor ile Serdar Gençlerbirliği arasındaydı. Maç boyunca üstün bir mücadele ortaya koyan Fatih Neşe maçı Ali, Armağan, Doğuş, Süleyman ve İnanç’ın 2’şer, Can, Azat ve Arda’nın da 1’er golü ile 13-2 kazandı. Serdar Gençlerbirliği’nin golleriEmrah,ve Yusuf’tan geldi.

 

GOLLER ATAKAN, ÜVEYS VE KEREM’DEN

Üçüncülük maçının ardından final maçına geçildi. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki mücadelede Körfez Atılımspor ile Terzi Bayırı İzmit Kalespor takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçı Atakan, Üveys ve Kerem’in golleri ile 3-0 kazanan Körfez Atılım mini turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçının ardından 4 takıma da madalyaları düzenlenen törenle verildi.

FİNAL MAÇI

KÖRFEZ ATILIMSPOR: 3

İZMİT KALESPOR:0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Nihat Yenilmez

KÖRFEZ ATILIMSPOR: Bora***, Başar***, Güray***, Gürkan*** (Atakan***), Emir***, Üveys***, Emirhan***, Kerem***

İZMİT KALESPOR: Arda**, Berkant**, Hamza**, Onurcan**, Ceyhun** (Ercan**), Ercan Köseoğlu**, Abdürrahim**, Kerimcan** (Özbey**)

GOLLER: Atakan, Üveys, Kerem (Atılım)

 

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

SERDAR GB:2

GÜLTEPE FATİH NEŞE: 13

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Kenan Reka

SERDAR GB: (1. Takım) Emre**, Yusuf**, İsa**, Refiç**, Abdulkadir**, Emirhan**, Arda**, Furkan**

(2. Takım) Refik**, Emrah**, Yusuf** (Ercan**), İsa**, Abdulkadir** (Erol**), Mert**, İsmail**, Efe** (Efe Uzel**)

GÜLTEPE FATİH NEŞE: Devran*** (Baran***), Ali*** (Armağan***), Batuhan*** (Berat***), Doğuş*** (Bedirhan***), Can*** (Süleyman***), Anıl*** (İnanç***), Erdinç*** (Azat***) Arda*** (Umut***) (Seyhan***)

GOLLER: Ali (2), Armağan (2), Doğuş (2), Süleyman (2), İnanç (2), Can, Azat, Arda (Fatih Neşe), Emrah, Yusuf (Serdar GB)

 

Bugün 15:37 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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