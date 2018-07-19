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Bugün 15:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:42 TSİ )

Selami Bulut: Kadın futbol şubeyi kapatmadık!

29 Nisan’daki genel kurul sonrası Kocaeli Harbişspor’un başkanı olan Selami Bulut, ilimiz spor basını ile bir araya geldi. Bulut, futbol branşının 3 yıldır A takımının olmasını yanlış olduğunu belirtti ve “A takıma ile lige gireceğiz” dedi. Bulut ayrıca kadın futbol branşını da tekrardan canlandıracaklarını belirtti.

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ÇADIR RESTORAN’DA BİR ARAYA GELDİLER

Bulut’un davet üzerine Kandıra yolu üzerindeki Çadır Restoran’da bir araya ilimiz spor basını, Bulut ve yönetimi ile tanıştı. Toplantıda Genel Sekreter İsmail Çelik, Mali Sekreter Aydın Şentürk ve Masa Tenisi Şube Sorumlusu Vedat Suna da yer aldı. Büyük Birlik Partisi Gölcük ve İzmit Eski İlçe Başkanı Sezgin Özmen’in sahibi olduğu nezih mekandagerçekleşen tanışma toplantısında Selami Bulut hedeflerinden bahsetti.

Futbolun yanı sıra, voleybol, tekvando, masa tenisi ve karate branşlarında faaliyet gösteren kulüp, kadın futbolunu da tekrar canlandıracak. Bulut bu konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

Biz görevi aldık ve karar defterine baktığımızda kadın futbol şubenin kapatıldığı gördük. Biz bir şey kapatmadık. Harbişspor bugün kadın futbol sayesinde diğer kulüplerin önüne geçti. Başta Hasan hocamıza ve eski Başkan Adnan Bey’e teşekkür ediyorum.

 

KARARLIYIZ… OLACAK

Ancak şu var. Görevi devraldığımızda bir tane bile kız futbolcumuzun lisansını bulamadık. Hepsi devrolmuş. “Lisanlar nerede?” diye sordum. Sporculara ya da velilerine ulaşamaya çalıştım. Herkes ile de görüştüm.Açıkçası çok fazla konuyu gündeme getirmek istemiyorum ama eski yönetim gitmeden önce konu ile ilgili düşüncelerini iletebilirdi. Biz kararlıyız. Kadın futbol branşını canlandıracağız” dedi. 

Selami Bulut öte yandan düzenli aidat alan bir kulüp olduklarını, velilerle iletişime çok değer verdiklerini, branş sayılarını arttıracaklarını, sporcu sağlığı ile ilgili hassas olacaklarını ve bu anlamda Fizomer ile sponsorluk anlaşması yaptıklarını, futbolda A Takım bazında liglere kesinlikle gireceklerini, kulübe otobüs alacaklarını ve kulübün kendisine ait bir tesisi olması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi. Harbiş ekibinde A takımı Fercan Gör çalıştıracak, yardımcısı ise Ramazan Çilingir olacak. 13 ve 14 yaş gruplarını Engin Taş, 15,16 ve 17 yaş gruplarını da Osman Şirin çalıştıracak. Tekvandonun başında ise Ertan Yapar olacak.

Bugün 15:40 TSİ - Spor

Muhabirler : Ahmet Akay , Erdem Övüç

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