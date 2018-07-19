7 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 20 Temmuz Cuma günü İzmit, Kartepe, Kandıra, Gebze, Gölcük, Körfez ve Darıca'nın bazı yerlerinde günün belirli saatlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Saatler sürecek kesintilerle ilgili SEDAŞ tarafından uyarıda bulunuldu.

İZMİT

Saat 09.00 - 17.00: Yeni Mah. Radar Cad., Karabük Mah. Erdil Sok., Şiir Sok.

KARTEPE

Saat 09.00 - 16.00: Başaran Mah., Kartepe Mah. Kolaylı Cad., Karatepe Cad., YıldırayCad., Çuhadır Cad., İmre Cad., Mimar Sinan Cad.

GEBZE

Saat 08.30 - 11.30: Tatlıkuyu Mah. 1312/7. Sok., 1312/8. Sok., 1312/9. Sok., 1327/2. Sok. Saat 12.00 - 15.30: Köşklü Çeşme Mah. İstanbul Cad.

KANDIRA

Saat 09:00 - 13:00: Pirceler Köyü, Ahmethacılar Köyü, Kaymaz Erikli Köyü, Sarışeyh Köyü, Kısalar Köyü, Terziler Köyü Saat 09.30 - 15.30: Selimköy Köyü, Ömerli Köyü, Kaymaz Köyü, Hıdırlar Köyü Saat 12:00 - 17:00: Akdurak Mah. Berat Sok., Leylak Sok., Niyazi Yelkencioğlu Cad., Hatıra Sok.

GÖLCÜK

Saat 13.00 - 17.00: Yeni Mah. Kızılırmak Cad. 288. Sok.

KÖRFEZ

Saat 09.00 - 12.00: Barbaros Mah. Atatürk Cad., Ahmet Bilek Sok., Yuva Sok., Kaplan Sok., Seymen Sok., Sedir Sok.

DARICA

Saat 10.00 - 15:00: Osman Gazi Mah. Mevlüt Sok., İşlek Sok., Mucize Sok., Ümit Sok., Kuştepe Cad. Saat 12.00 - 15.30: Osman Gazi Mah. Aşıroğlu Cad