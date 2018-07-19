Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu

Gölcük Değirmendere’de esnaflık yapan bir babanın oğlu olan Ömer Ankara’dan 13 Temmuz’dan bu yana haber alınamıyordu.Ankara'nın cesedi bugün akşam saatlerinde Yukarı Değirmendere'de bir bağ evinin bahçesindeki çardakta asılı halde bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.