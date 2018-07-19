Gölcük Değirmendere’de esnaflık yapan bir babanın oğlu olan Ömer Ankara’dan 13 Temmuz’dan bu yana haber alınamıyordu.Ankara'nın cesedi bugün akşam saatlerinde Yukarı Değirmendere'de bir bağ evinin bahçesindeki çardakta asılı halde bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
Değrmendere’de oturan Ömer Ankara'dan 5 gündür haber alınamıyordu. Ankara'nın cesedi Yukarı Değirmendere'de bir bağ evinin bahçesindeki çardakta asılı halde bulundu.
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Bugün 17:36 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz