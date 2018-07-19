CHP’den basına YASAK!

CHP Genel Merkezi’nin il ve ilçe örgütlerine ‘danışma kurulları’ yapın talimatı sonucunda CHP İzmit İlçe Örgütü, KYÖD Sosyal Tesisleri’nde İzmit İlçe Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 24 Haziran seçim sonuçları değerlendirildi. 1 Kasım seçimlerine oranla CHP’nin İzmit’te yüzde 5.5 puanlık oy kaybı yaşamasının altında yatan nedenlerin konuşulduğu toplantıda, örgüt tarafından eksiklikler veya hatalar varsa konuşularak genel merkeze rapor halinde gönderilecek.

HÜRRİYET VE AKAR KATILMADI

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan ve çok sayıda partili katıldı. Milletvekili Haydar Akar ve Fatma Kaplan Hürriyet’in danışma kuruluna katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Hürriyet Ankara’da olduğundan dolayı toplantıya katılamadığına dair mesaj gönderirken Haydar Akar ise hiçbir mesaj göndermedi.

CHP’DE BAYRAK KRİZİ

CHP İzmit İlçe örgütü tarafından düzenlenen danışma kurulunun yapıldığı salonda Atatürk posteri yer almadı. CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları’nın görevi olan salon süslemesinde İlçe binasında Atatürk posteri bulunmadığı için İl örgütünden poster talep edildi ancak il örgütünde de Atatürk posteri olmadığı için kısa süreli kriz yaşandı.

KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Yönetici arkadaşlarımızla, partililerimizle birlikte gece gündüz sokak sokak seçim çalışmaları yaptık. Maalesef seçimlerde hedeflerimizin altında kaldık. Güzel ülkemiz AKP zihniyeti ile yönetiliyor. Korktuğumuz başımıza geldi. 12 Kararname çıkartıldı ve tek adam hukuku girmiş bulunmaktadır. Kritik ve karanlık bir dönemden kırgınlık ve küskünleri kenara bırakalım. Bunlar üzerinde siyaset yapmamalıyız. Yaparsak halka ulaşmamız zor olacaktır. Kendi içimizde barışı ve huzuru hakim kılmalıyız” dedi.

YEREL YÖNETİMLERİ ALMAMIZ ŞART

Çakar, “Kişiler, kurumlar, partiler seçimleri kazandığında kendi içinde kavga tutuşur. Kaybeden taraf ise eksiklikler nerede onları değerlendirir ve süreçten ders çıkarmalıdır. 2019’da yeni seçim bizi bekliyor. Vatandaşla gönül bağı kurmalıyız. Nitelikli üye sayımızı 2 ye katlamalıyız. Daha fazla çalışmalıyız. CHP iş yapan ve geleceği belirleyen partidir. Türkiye’de 250 yerel yönetim CHP iktidarındadır. 238 belediyenin olduğu yerde CHP birinci çıkmıştır. İktidar olmak için yerel yönetimleri almamız şart. Yerel seçimlerde Kocaeli’yi ve İzmit’i almak zorundayız. Umutlarımızı yitirmeden yılmadan çalışacağız ve başaracağız” diye konuştu.

PARTİLİLER DİVANA TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantının Divan kuruluna Mehmet Nazım Gençtürk, Osman Hilal Cebeci, Mediha Satıcı, Mehmet Baştan seçildi. Divan Başkanı Mehmet Nazım Gençtürk’ün danışma kurulu toplantısının basına kapalı olacağını söylemesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski İl Başkanı Keramettin Gençtürk ve partililer tepki gösterdi.

HERKESİN BİLDİĞİNİ HERKESTEN SAKLAYAMAYIZ

Toplantının basına kapalı olacağının söylenmesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski İl Başkanı Keramettin Gençtürk “Cep telefonlarının bu kadar yaygın olduğu dönemde toplantının basına kapalı olması yanlış. Herkesin bildiğini herkesten saklayamayız. Her fırsatta özgür basın diyorsunuz ama toplantıyı basına kapatıyorsunuz” şeklinde konuştu. Gençtürk’ün konuşmasının ardından ise partililer destek vererek basının çıkmasını istemediklerini dile getirdi.

MİLLETVEKİLLERİNİN OLMASI GEREKİYORDU

Gençtürk’ün ardından söz alan CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, “Eski il başkanıma katılmıyorum. 2019’a nasıl hazırlanmamız gerektiğini eksikleri anlatmak durumundayız. Özeleştiri ve eleştirilerimiz olacak. Sadece bir milletvekillimiz burada. Diğerlerinin de bu toplantıda olması gerekiyordu. İzmit merkez ilçe ama onlar burada yoktu. Basın mensuplarının burada olmasını doğru bulmuyorum. Ben bilgilerimi arkadaşlarıma anlatmak durumundayım. Basına mutlaka kapalı olması lazım” açıklamalarında bulundu.