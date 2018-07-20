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Gergerlioğlu: MHP’den bile oy aldım

Gazetemizi ziyaret eden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, geride kalan seçim sürecini değerlendirdi ve yeni dönem hedeflerini paylaştı. Gergerlioğlu, seçimlerde MHP ve BBP’lilerden de oy aldığını dile getirdi

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gerçekleşen 24 Haziran seçimlerinin ardından önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Eski il başkanı Nihat Geyik ile il yöneticilerinden Hasan Turanlı’nın eşlik ettiği Gergerlioğlu, seçim sürecini ve yeni yasama dönemindeki hedeflerini anlattı. Gergerlioğlu, HDP’nin seçmen profilinin de geliştiğini söyleyerek çok iddialı açıklamalar yaptı.

 

“HER KESİM DESTEKLEDİ”

HDP olarak Kocaeli’de bir milletvekili çıkaracaklarını bildiklerini, hatta ikinci vekil için uğraştıklarını ifade eden Gergerlioğlu, “7 Haziran’daki gibi bir tablonun bizleri beklediği ortadaydı. CHP’den oy aldığımız söyleniyor, bu doğru. Ancak biz sadece CHP’den değil, AK Parti’den, hatta MHP’den de oy aldık. AK Parti’nin eski kurucu belde yöneticilerinden görüştüğüm bir isim partimize oy verdi. CHP’liler ‘4 oyumuz varsa biri sizin’ diyordu. Alevilerden de oldukça destek aldık” diye konuştu.

 

“MHP VE BBP’DEN OY ALDIM”

MHP ve BBP’den de oy aldıklarını ifade eden Gergerlioğlu, “KHK’lı olarak mağduriyet yaşayan ve haksız yere sıkıntılarla uğraşmak zorunda bırakılan MHP’li ve BBP’li seçmen yapısından partimize oy geldi. Mesela Batman’da birlikte görev yaptığımız, bıyıklarından nasıl bir MHP’li olduğunu anlayabileceğiniz bir doktor arkadaşım da partimize oy verdi. Biz parti oylarına en az 2 puanı böyle ekledik” dedi.

 

“ÇOK ŞİKAYET GELİYOR”

Yeni dönemde İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda görev alacağını hatırlatan Gergerlioğlu, “Bu görevi ben bizzat istedim. Seçildikten sonra çok mesaj aldım. Özellikle KHK’lılar ve cezaevlerinde bulunan kadınlar sürekli bilgi gönderiyorlar. İhraç edilen öğretmenler başta olmak üzere kamu görevlileri perişan haldeler. Fethullah Gülen ile ilgileri olmamasına rağmen, sadece okullarına çocuklarını verdikleri için yaşanan mağduriyetin boyutu çok büyük” açıklamasında bulundu.

 

“BAKAN’A ULAŞAMIYORUM”

Yemin ettikten sonra 3 önerge verdiklerini belirten milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Şanlıurfa’da 3 buçuk yaşındaki Alim’in, doğum yapmak üzere iken cezaevine gönderilen Seda Düzenli’nin, ihmal ile öldürülen Nesrin Gençosman’ın durumlarını sorduk. Fakat bilgi almak için baktığımızda Adalet Bakanı telefonlarımıza dahi çıkmıyor. Biz bu konuları gündeme getireceğiz. Ortaya çıkan ve yaşanan haksızlıkları Meclis’te gündeme taşıyacağız” dedi.

 

“KOCAELİ’DEN SEÇİLMEM ÖNEMLİ”

Türkiye’nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini de sözlerine ekleyen Gergerlioğlu, şöyle konuştu: “Ortada çözüm bekleyen bir durum var. Bu sorun ancak sulh ile çözülebilir. İnsanları, milyonları dışlayarak bir yere varılmaz. El sıkışmalı ve bunun arkasında durmalıyız. Bizler Türk-Kürt uzlaşısı için mücadele vereceğiz. Benim Kocaeli’den seçilmem çok önemlidir. Ben dindar bir Türk’üm. Milliyetçilik üzerinden çözüm arayamayız. Bu açıdan MHP ve HDP karşılaştırılması yapılması yanlış. Biz istiyoruz ki demokratik ve eşit hakların olduğu bir ülke olalım. Barış benim tek gerçeğim.”

 

“200 YILLIK SORUN VAR”

“Ortada 200 yıllık bir sorun var. Biz söylem yerine siyaset üreteceğiz. Meselemiz çözüm bulmaktır. 1984’ten silahlı çatışma şeklinde yaşanan bu süreçte sadece Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan çözüm için hamle yaptı, fakat son olarak başlatılan çözüm süreci tamamlanamadı. Kavganın tam ortasındayken HDP’den çok şeyler bekleniyor. Şiddet yaşanırken ne yapsanız boş kalır. HDP çözüm sürecinde tarafsız kalmaya çalıştı, fakat hep arada kalıp dayak yedi. HDP, hendek ve barikatları kınasa bile PKK’ya sözünü geçiremez. Kısacası silahlar susmadan bu iş çözülmez” açıklamasında bulundu.

 

“KOCAELİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni dönemde Kocaeli için de çalışmalar yapacaklarını kaydeden Gergerlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bana Batman’dan da vekil adaylığı teklifi gelmişti. Fakat ben Kocaeli’yi istedik. Bu şehir için hizmet etmek istiyoruz. Bu konuda başta AK Parti’li vekiller olmak üzere tüm partilerin milletvekilleri ile kentin faydasına olacak her çalışmanın içinde olurum. Sonuçta niyetimiz halis.”

 

Bugün 09:29 TSİ - Siyaset

Muhabir Mehmet Özmen

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