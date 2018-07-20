Bir TIR dolusu kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda takibe aldığı TIR'ı İzmit Gültepe mevkiinde durdurdu. TIR'ın dorsesine bakıldığında plastik komodinler görülürken, komodinler açıldığında içerinde sigara paketleri çıktı. TIR'ın dorsesinde bulunan tüm plastik komodinler çıkarılarak içerisindeki sigara paketleri boşaltıldı. Piyasa değeri 300 bin TL olan 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, TIR'ın yanında sigara paketleri yığınları oluştu. Polis, araçta bulunan K.K. ve M.T.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.