Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 aydan bu yana yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur illerinde 4 ayrı yakalama yapıldı. Yakalamalarda piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Yapılan yakalamalar ve ele geçirilenler doğrultusunda 20 Temmuz günü sabah 06:30 sularında operasyon için düğmeye basıldı. Toplam 12 ilde 30 kişi gözaltına alındı. Gözlatına alınan şüphelilerin Kocaeli’ne getirileceği öğrenildi.
Bugün 09:42 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:13 TSİ )
350 bin TL'lik akaryakıt ele geçirildi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, bazı şahısların toplu halde akaryakıt kaçakçılığı yaptığına dair bilgilere ulaştı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:42 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz