350 bin TL'lik akaryakıt ele geçirildi

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 aydan bu yana yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur illerinde 4 ayrı yakalama yapıldı. Yakalamalarda piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Yapılan yakalamalar ve ele geçirilenler doğrultusunda 20 Temmuz günü sabah 06:30 sularında operasyon için düğmeye basıldı. Toplam 12 ilde 30 kişi gözaltına alındı. Gözlatına alınan şüphelilerin Kocaeli’ne getirileceği öğrenildi.