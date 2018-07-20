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350 bin TL'lik akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, bazı şahısların toplu halde akaryakıt kaçakçılığı yaptığına dair bilgilere ulaştı.

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Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 aydan bu yana yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur illerinde 4 ayrı yakalama yapıldı. Yakalamalarda piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Yapılan yakalamalar ve ele geçirilenler doğrultusunda 20 Temmuz günü sabah 06:30 sularında operasyon için düğmeye basıldı. Toplam 12 ilde 30 kişi gözaltına alındı. Gözlatına alınan şüphelilerin Kocaeli’ne getirileceği öğrenildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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