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Vatandaşlar hırsızları yakalayarak polise teslim etti

Darıca'da birçok hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şahıs, vatandaşların takibi sonucu yakalanarak polise teslim edildi.

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Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sıralarında Cami Mahallesi Şehit Mehmet Sokak üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanına giren hırsızlar çok sayıda cep telefonu çalarak dükkandan çıktı. Daha sonrasında hırsızlar aynı sokak üzerinde bulunan camiye gelerek abdest almakta olan vatandaşların cüzdan ve cep telefonlarını da çaldılar. Hırsızlık olayını fark eden çevre halkı, şüphelileri takip altına aldı. Suçlular yaşadıkları yere gidince kendilerini takip eden vatandaşlar tarafından yakalandı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen ve suçlarını itiraf eden 2 zanlı polis ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şahsın hırsızlıklardan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - suriyelileri görüyoruz . ve hala bunlar korunup ülkede tutulmaya çalışılıyor TÜRK insanının huzur ve güvenliğinin önemi yok sanki

Yanıtla . 1Beğen 20 Temmuz 11:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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