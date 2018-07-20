Suriyeli kadınlara meslek kursu

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında topraklarını terk ederek Kocaeli’nin Kartepe ilçesine gelen Suriyelilere, meslek kursları veriliyor. Kartepe’de ikamet eden Suriyeli kadıların meslek edinmeleri ve kendi ayakları üzerlerinde durmaları amacıyla Kartepe Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde meslek kurs eğitimleri veriliyor. Kartepe Belediyesi Emekevler Mahallesi KAR-MEK Kuaförlük Kursu’nda yaz ayları boyunca Suriyeli kadınlara eğitim verilecek. Bu eğitimlerde saç kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak, yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Kurs süresince başarılı olan Suriyeli kadınlara sertifikaları verilecek.

Eğitimler hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında milyonlarca insan kendi topraklarından ayrılmak durumunda kaldılar. Devletimiz tarafından milyonlarca Suriyelinin barınma ihtiyacı karşılanmaktadır. Kartepe’de ikamet eden Suriyeli ailelerin kendi ayakları üzerinde durmaları geçimlerini sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Suriyeli kadınlar burada alacakları eğitimlerden sonra iş bulma imkanı bulabileceklerdir. Böylelikle toplumda ki negatif ön yargılara son verip topluma kazandırma çabasındayız” şeklinde konuştu.

Açılan meslek kurslarından dolayı Suriyeli kadınlar Başkan Üzülmez’e teşekkür ettiler.