Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:01 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:02 TSİ )

Suriyeli kadınlara meslek kursu

Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan KAR-MEK’te Suriyeli kadınlara meslek edindirme kursları verilmeye başlandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında topraklarını terk ederek Kocaeli’nin Kartepe ilçesine gelen Suriyelilere, meslek kursları veriliyor. Kartepe’de ikamet eden Suriyeli kadıların meslek edinmeleri ve kendi ayakları üzerlerinde durmaları amacıyla Kartepe Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde meslek kurs eğitimleri veriliyor. Kartepe Belediyesi Emekevler Mahallesi KAR-MEK Kuaförlük Kursu’nda yaz ayları boyunca Suriyeli kadınlara eğitim verilecek. Bu eğitimlerde saç kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak, yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Kurs süresince başarılı olan Suriyeli kadınlara sertifikaları verilecek.

Eğitimler hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında milyonlarca insan kendi topraklarından ayrılmak durumunda kaldılar. Devletimiz tarafından milyonlarca Suriyelinin barınma ihtiyacı karşılanmaktadır. Kartepe’de ikamet eden Suriyeli ailelerin kendi ayakları üzerinde durmaları geçimlerini sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Suriyeli kadınlar burada alacakları eğitimlerden sonra iş bulma imkanı bulabileceklerdir. Böylelikle toplumda ki negatif ön yargılara son verip topluma kazandırma çabasındayız” şeklinde konuştu.

Açılan meslek kurslarından dolayı Suriyeli kadınlar Başkan Üzülmez’e teşekkür ettiler.

Bugün 11:01 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Okullar ne zaman açılacak? mask
Okullar ne zaman açılacak?
İZAYDAŞ Akademi 42. mezunlarını verdi mask
İZAYDAŞ Akademi 42. mezunlarını verdi
Lise kontenjanları ve yüzdelik dilim belli oldu! mask
Lise kontenjanları ve yüzdelik dilim belli oldu!
Akıllı Okul Kayıt sistemi velilere yol gösteriyor mask
Akıllı Okul Kayıt sistemi velilere yol gösteriyor
YKS soru ve cevapları için flaş açıklama mask
YKS soru ve cevapları için flaş açıklama
Kur'an kursu öğrencileri kahvaltılarını sahilde yaptı mask
Kur'an kursu öğrencileri kahvaltılarını sahilde yaptı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sel uyarısı! Meteoroloji saat verdi mask
Kocaeli için sel uyarısı! Meteoroloji saat verdi
Hürriyet’ten taşeron tepkisi mask
Hürriyet’ten taşeron tepkisi
Taşınma öncesi bir araya geldiler mask
Taşınma öncesi bir araya geldiler
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var mask
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var
Yaşlı adam kendini astı! mask
Yaşlı adam kendini astı!
Suriye'deki savaştan kaçtı, tatlıcı dükkanı açtı mask
Suriye'deki savaştan kaçtı, tatlıcı dükkanı açtı

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL