KTO başkanından üyelerine hatırlatma

Öztürk ‘’Yapılandırma Yapan üyelerin Gecikme Faizleri Siliniyor’’

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile ilgili açıklama yaparak Oda aidat borçlarının bu yapılandırma kapsamına girdiğini ve üyelerinin bu fırsattan yararlanmasını istediğini belirtti.

Bu Fırsattan Üyelerimiz Yararlanmalı

Konu ile ilgili detaylı olarak bilgi veren Öztürk ‘’bu fırsattan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz’a kadar odamıza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir, yasadan faydalanmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz’a kadar olan aidat borç asıllarını ödedikleri takdirde gecikme zamları ve gecikme faizleri alınmayacaktır. Borçlarının asıllarını ise ilk ödeme 31.08.2018 olmak koşulu ile 5 eşit taksit halinde ödeyebileceklerdir Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu kanun hükmünden yararlanabilir. Vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk eden aidat borçlarının asılları ile birlikte gecikme zammının tahsilinden vazgeçilir’’ dedi