Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:53 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:56 TSİ )

KTO başkanından üyelerine hatırlatma

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması açıklama yapan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk borçların yapılandırılması için son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğunu belirterek üyelerinin bu fırsattan yararlanmasını istedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Öztürk ‘’Yapılandırma Yapan üyelerin Gecikme Faizleri Siliniyor’’

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile ilgili açıklama yaparak Oda aidat borçlarının bu yapılandırma kapsamına girdiğini ve üyelerinin bu fırsattan yararlanmasını istediğini belirtti.

Bu Fırsattan Üyelerimiz Yararlanmalı

Konu ile ilgili detaylı olarak bilgi veren Öztürk ‘’bu fırsattan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz’a kadar odamıza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir, yasadan faydalanmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz’a kadar olan aidat borç asıllarını ödedikleri takdirde gecikme zamları ve gecikme faizleri alınmayacaktır. Borçlarının asıllarını ise ilk ödeme 31.08.2018 olmak koşulu ile 5 eşit taksit halinde ödeyebileceklerdir Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu kanun hükmünden yararlanabilir. Vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk eden aidat borçlarının asılları ile birlikte gecikme zammının tahsilinden vazgeçilir’’ dedi

Bugün 11:53 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ford üretimi durdurdu mask
Ford üretimi durdurdu
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var mask
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var
Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi ama... mask
Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi ama...
İzmit’te işsizler için İZTİM faaliyette mask
İzmit’te işsizler için İZTİM faaliyette
Kocaeli iş dünyasında Bakan Pekcan sevinci mask
Kocaeli iş dünyasında Bakan Pekcan sevinci
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor mask
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sel uyarısı! Meteoroloji saat verdi mask
Kocaeli için sel uyarısı! Meteoroloji saat verdi
Hürriyet’ten taşeron tepkisi mask
Hürriyet’ten taşeron tepkisi
Taşınma öncesi bir araya geldiler mask
Taşınma öncesi bir araya geldiler
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var mask
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var
Yaşlı adam kendini astı! mask
Yaşlı adam kendini astı!
Suriye'deki savaştan kaçtı, tatlıcı dükkanı açtı mask
Suriye'deki savaştan kaçtı, tatlıcı dükkanı açtı

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL