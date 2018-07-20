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CHP'de imza sayısı 13'e çıktı

Kocaeli’ de imza sürecinde Muharrem İnce’ ye yakınlığı ile bilinen İzmit İlçe eski başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, bugün 13 imza ile Ankara’ya gidiyor.

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Yapılan son iki kurultayda karşı karşıya gelen Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmenin detaylarının kamuoyunda paylaşılması ile başlayan gerilim yerini toplanan imzalara bıraktı. İkilinin yaptığı görüşmede Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu “Çekil ve onursal başkan ol’ teklifini sunmuş, daha sonra ise bu konuyu kamuoyu ile paylaşmıştı. Yaşanan hareketli sürecin ardından kurultay süreci giderek hız kazanmaya başlamış, bu sürece Kocaeli’ de dahil olmuştu. Kurultay delegeleri geçtiğimiz gün resmi bir açıklama yaparak imza veren isimleri açıklamıştı. Kocaeli’ de imza sürecinde Muharrem İnce’ ye yakınlığı ile bilinen İzmit İlçe eski başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, bugün 13 imza ile Ankara’ya gidiyor

634 İMZA GEREKLİ

CHP’de, parti yönetiminde değişiklik için olağanüstü kurultay toplanması yönünde noter aracılığıyla imza toplama çalışmalarında kurultay isteyenlerin sayısı iddialara göre 526. Yeterli sayıya ulaşılabilmesi için 108 delegenin daha imzası gerekirken Kocaeli' de ise 10 kişi imza vermişti. 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

3 KİŞİNİN İSMİ SAKLANIYOR 

İzmit - Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen, Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabunculari, Kocaeli eski Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Körfez İlçe eski Sekreteri Yaprak Fidancı,Gebze İnönü Mahallesi Eski Muhtarı Durmuş Karaboğa, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, İzmit İlçe Eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve Kocaeli İl Eski Yöneticisi Yılmaz Uçak ilk gün imzalarını notere giderek vermişlerdi. İmza verenlerden 3 kişinin ismi ise sır gibi saklanıyor.

SEYMEN, KARA VE ÇİMEN Mİ?

Kurultay delegelerinden İzmit eski ilçe başkanı Selman Yıldırım, Nuri Paşa, eski ilçe başkanı Mehmet Kaçar, Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Turan Dumlu, Türkan Çimen, Birol Sağlam, Ali Kara ve Sinem Koç kurultay için imza vermemişlerdi. CHP İzmit İlçe eski Başkanı Alpaslan Seymen ve CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar’ın eşi Nezire Karakadılar ise görüş belirtmek istemediğini dile getirmişti ancak imza vermeyen 12 kişiden 3’ü karar değiştirdi. Bu 3 kişinin ise Alpaslan Seymen, Ali Kara, Türkan Çimen’in olduğu iddia edildi.

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Bugün 12:02 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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