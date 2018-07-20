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Bugün 12:20 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:21 TSİ )

Bilnet Kocaeli faaliyete geçti

Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Milli Eğitim Bakanlığından kurum ve çalışma ruhsatını alarak resmen faaliyete başladı.

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İlimizin ilk özel Fen Lisesi olarak bu yıl eğitim-öğretime yeni bir soluk getirecek olan Bilnetin İzmit Tepeköy Mahallesindeki kampüsü her gün okul hakkında detaylı bilgi almak isteyen veliler tarafından ziyaret ediliyor. İzmit Tepeköy Mahallesinde yapımı tamamlanan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü resmen faaliyete başladı. Milli Eğitim Bakanlığı anaokul ilkokul ortaokul Anadolu ve Fen liserinden oluşan toplam 58 derslikli kampüsün kurum ve çalışma ruhsatını onayladı. Bunun üzerine Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsünün İzmit Yenişehir Mahallesinde bulunan tanıtım ofisindeki idari birimlerinin tamamı kampüse taşındı. Okul hakkında detaylı bilgi almak isteyen veliler artık İzmit Tepeköy Mahalleside 15 bin m2 kapalı alana sahip kampüsü her gün ziyaret edip detaylı bilgi alabiliyor.

ÇAĞDAŞ EĞİTİMİN ADRESİ

Bilfenin Anadoluya açılan yüzü olan Bilnetin Doğru eğitimle doğru gelecek paroslasıyla yola çıktığını belirten Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz Ana kucağından yükseköğretim basamağına kadar geçen süreçte çağın eğitim stratejileri teknoloji ve yöntemlerini kullanarak geleceğe yön verebilen evrensel düşünebilen Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı mutlu üretken ilgi ve yeteneklerine uygun bireyler yetiştirmeyi hedeflediğimiz Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsümüz ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarından gelen 15 yıllık tecrübemizi eğitimde gerçek bir marka olan Bilfen Kültüründen gelen Bilnetle birleştirdik. Büyük bir heyecanla oluşturduğumuz kampüsümüz artık resmen faaliyette. Açıkçası beklentilerin üzerinde ilgiyle karşılaşmak bizlere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu bilinçle ilk yılımızın çok özel ve başarılı geçeceğine inanıyorum dedi.

DEV KAMPÜS HİZMETE BAŞLADI

Öte yandan İzmit Yahya Kaptan Mahallesine dört dakika uzaklıkta Bayındırlık Kalıcı Konutlarının merkezinde bulunan Bilnet Kocaelide Kampüs Müdürü Yasemin Demirkolun ardından sorumlu müdür yardımcıları da belirlendi. Buna göre İlkokul Müdür Yardımcısı Özlem Çıkıntaş Ortaokul Müdür Yardımcısı Sibel Erden Lise Müdür Yardımcısı Yasin Kutluata oldu. İçinde 4 farklı spor salonu 3 bilişim sınıfı 4 müzik dersliği 3 görsel sanatlar dersliği 3 kütüphane 400 kişilik konferans salonu teknoloji tasarım derslikleri İlkokul Fen Laboratuvarı Ortaokul Fen Laboratuvarı Lise Fizik Kimya Biyoloji ve Genetik laboratuvarları hobi bahçesi ve yemekhanesi ile hizmet verecek Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü 1400 öğrenci kapasitesine sahip. Huawei Mobilimden gönderildi

Bugün 12:20 TSİ - Eğitim

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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