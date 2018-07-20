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Bugün 12:23 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 12:24 TSİ )

Başkan Doğan’dan anlamlı ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, trafik kazasında 3 yakınını kaybeden Halit Doğru ile eşi vefat eden Hakkaniye Mahalle Muhtarı Nihat Sarı’ya taziye ziyaretinde bulundu.

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Kısa bir süre önce Kandıra yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında annesi Remziye Doğru, oğlu Erkan ve torunu Ertuğrul Hamza’yı kaybeden Halit Doğru’yu 28 Haziran Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret ederek başsağlığı dileyen Başkan Doğan acılı aileye sabır diledi. Doğan’a taziye ziyaretlerinde Belediye meclis üyeleri Mehmet Çetin, Erdoğan Çakır, AK Parti İzmit İlçe Başkan Vekili Rıfat Akbaş da eşlik etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, eşi Necla Sarı’yı kaybeden Hakkaniye muhtarı Nihat Sarıya da taziye ziyaretinde bulunarak sabır dileğinde bulundu.

Bugün 12:23 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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