Başkan Doğan’dan anlamlı ziyaret

Kısa bir süre önce Kandıra yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında annesi Remziye Doğru, oğlu Erkan ve torunu Ertuğrul Hamza’yı kaybeden Halit Doğru’yu 28 Haziran Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret ederek başsağlığı dileyen Başkan Doğan acılı aileye sabır diledi. Doğan’a taziye ziyaretlerinde Belediye meclis üyeleri Mehmet Çetin, Erdoğan Çakır, AK Parti İzmit İlçe Başkan Vekili Rıfat Akbaş da eşlik etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, eşi Necla Sarı’yı kaybeden Hakkaniye muhtarı Nihat Sarıya da taziye ziyaretinde bulunarak sabır dileğinde bulundu.