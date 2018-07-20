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Bankalar Birliği'nden bedelli için kredi açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum." dedi.

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Hüseyin Aydın, bedelli askerlik konusunda yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerlik tasarısının yakın zamanda yasalaşmasının beklendiğini belirtti.  Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğin teminatı  olan gençlerin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve  iş gücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve  ailelerine destek olmaya devam edebileceklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

“Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık  sektörünün, gençlerimizin beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda  uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız.”

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