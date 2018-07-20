Ambulans ilçe tabelasına çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-100 Karayolu Şirintepe mevkiinde meydana geldi. Hasta almaya giden Abdurrahim Demir idaresindeki 34 TD 7602 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, Derince istikametine giderken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan ambulans Derince ilçe tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi yaralanan 3 meslektaşlarına müdahalede bulundu. Hafif yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.