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Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet kömür karasına bürünen Tavşancıl sahili ile ilgili üç sene önce aynı bölgede yaptığı uyarıyı hatırlatarak, “Bu kirliliğe göz yumanlar cezasız kalmamalı" dedi.

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Dilovası ilçesinde, Çatalçeşme Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüğü Tavşancıl Plajı'nda büyük bir kirlilik yaşanıyor. Deniz yüzeyi tamamen kömür karasına bulanırken, Dilovası’nda yaşayanlar ise burada denize girmeye mecbur kalıyor. TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise bölgede üç sene önce yaptığı incelemelerin ardından yetkilileri uyarmış ve konu hakkında acil bir önlem alınması gerektiğini dile getirmişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen Tavşancıl sahiline kömür akmaya devam ediyor.

KULAKLARINI TIKADILAR

Dilovası ilçesi Tavşancıl sahilinde yaşanan kirlilikle ilgili açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kirlilikle alakalı olarak üç yıl önce yetkilileri uyardıklarını hatırlattı. Hürriyet yaptığı açıklamada; “Bundan tam üç yıl önce karaya bürünen Dilovası Tavşancıl sahilinden yetkililere seslenmiştik. ‘Kömür ocağı sebebiyle dereye karışan kömür tozları, bu dereyle beraber Körfez’e kadar ulaşıyor. Denizin nasıl kirlendiğine mi üzülelim, yoksa insanların yokluklar nedeniyle evlatlarının bu denize girmelerine razı kalmalarına mı’ demiştik” dedi

SUÇ DA BELLİ SUÇLU DA”

Açıklamasına devam eden CHP Milletvekili Hürriyet, “Üç yıl oldu ama manzara hiç değişmedi. Halen daha Çataldere'den Körfez'e kapkara kömür tozları akıyor. Halen daha çocuklar o pisliğin, mikrobun içerisinde denize giriyor ve buna yetkililer yıllardan beridir göz yumuyor. Bunun adı umursamazlıktır, bunun adı insan canının, insan sağlığının hiçe sayılmasıdır. Suç da bellidir, suçlu da. Hiç bir işletmenin kar payı, oradaki çocuklarımızın sağlığından daha önemli olamaz. Bir an önce bunun sorumlularının adalet önüne çıkarılması ve yaptıklarının cezasını çekmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

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