İş ve işçi arayanların yeni adresi İZTİM

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın prestij projesi ve seçim vaatleri arasında yer alan İZTİM, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi yanındaki merkezde açıldı. Açılışa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İzmit Belediye Meclis Üyelerinden İbrahim Elgin, Mehmet Çetin, Projenin Koordinatörü Lokman İlhan Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda temsilcileri, ilimizde faaliyet gösteren firma temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından projenin sunumuna geçildi.

Herkes kolay bir şekilde kullanabilir

Projenin Koordinatörü Lokman İlhan, “Web sitemiz var. Bu siteye başvurup değerlendirme aşamasına geçiyor. Eğer aday için eğitim verilecekse eğitim veriliyor. Akabinde firmalar da değerlendirmeye alınıyor. Daha sonra iki taraf buluşturuluyor. Kalifiye personel ihtiyacını en iyi şekilde buluşturmak için çalışıyoruz. İş arayanlar bizlere CW gönderebilir ya da iş aramak için siteden kayıt açtırabilir. Sitemizi herkes kolay bir şekilde kullanabilir. Önce eğitim veriyoruz sonra istihdam ediyoruz. Eğitimler de işverenle nasıl konuşması gerektiğini, iş yerinde nasıl davranması gerektiğini öğretiyoruz” dedi.

İstihdamın artmasını hedefliyoruz

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “istihdamın artırılmasını hedefliyoruz. Mevcut durumun korunması ve işsizliğin önlenmesi için meslek eğitim kursları veriyoruz. İş arayanların elverişli işlere yerleştirilmesinde aracılık yamak ve geçici iş ilişkileri oluşturmak için gerecek ve tüzel kişiler tarafından kurulan istihdam büroları ilimizde 5 adet var. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de işsizlik önemli bir sorun. 1 buçuk yılda 88 Bin 982 kişiye aracılık yapmış ve iş sahibi yapmıştır. 17 Bin 779 kişiye 1 buçuk yılda mesleki eğitim kursu verilmiştir” dedi.

Önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz

Ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “insan yaşamında önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yapılan proje ile bir kişinin istihdamında belki ömür boyu mutlu olacağı bir iş yapıyoruz. Dünya global bir köy haline geldikçe tabi ki çok farklı ticari etkileşmeler ve iş hayatında dalgalanmalar oluşuyor. Bu gün dünyanın bir bölgesinde olay olduğu zaman her yerde o olayın etkisi hissediliyor. Dünyadaki vahşi ticari rekabet, emperyalizmin vahşi taktikleri işin içine girince bu olaylar daha etkileyici oluyor. Avrupa’da yaşanan kriz ülkemizde de etkili oluyor” dedi.

İşsizlik oranında Avrupa’dan iyiyiz

Başkan Doğan, “Türkiye’deki işsizlik oranları küçümsenecek derecede değil ancak Avrupa’da işsizlik yüzde 20’lerin üzerinde. İstihdam alanında daralmışlıkları var. Türkiye aslında bunların iyilerinden biri. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Mukayese edildiği zaman kat be kat iyiyiz. Cumhurbaşkanımızın istihdam projesi ile hareketlilik başladı. İŞKUR zaten bunu kurumsal olarak farklı şekillerde yapıyor. İşveren ve iş arayanları buluşturmanın ötesinde onları işe hazır hale de getiriyoruz. İhtiyaç alanında yetişmiş insan gücümüz ve onları çalışma ortamlarına hazırlama altyapımız yok. İşte bu merkez tam da bunu yapacak” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri merkezin açılış kurdelesini birlikte kesti.

Kocaeli’deki herkes faydalanabilecek

İZTİM, çalışma yöntemi ve şekli olarak Kocaeli’de ilk olma özelliği taşıyor. Milli istihdam seferliğine de katkı sunacak olan İZTİM projesi, işverenler ve iş arayanları buluşturacak. Başvuru süreci online sistemden de takip edilecek. Alanında uzman kişiler tarafından kişilik ve beceri testleri de yapılarak iş arayanlar uygun işlere yerleştirilecek. Lokman İlhan’ın projesini yaptığı İZTİM, uzman isimlerle 4 aylık AR-GE ve yazılı çalışmaları da yaptı. 2 koordinatör ve 1 insan kaynakları personelinin görev yapacağı merkez, iş arayanlar ve işverenleri buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca bölgedeki istihdam oranını artırmayı da hedefleyen merkezde amaç iş arayan aday ve işverenleri doğru bir şekilde buluşturmak. İZTİM’den Kocaeli genelindeki işveren ve iş arayanlar faydalanabilecek.