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KTO Yönetimi TÜMSİAD’ı ziyaret etti

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, TÜMSİAD Başkanı Abdulkadir Yılmaz ve yönetimine iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

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TÜMSİAD Başkanı Abdulkadir Yılmaz’ın ziyaretinden dolayı dün Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve yönetimi TÜMSİAD Başkanı Yılmaz’ı makamında iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. TÜMSİAD Başkanı Abdulkadir Yılmaz, “3 aylık bir seçim arasından bizler ziyaret ederek bugün de sizlerin burada iadeyi ziyaret gerçekleştirdiniz. Size ve yönetiminize teşekkür ediyorum. Ekonomide çarkın daha hızlı dönmesinden işadamları olarak ticaret odası olarak Türkiye’nin iyi bir yerlere gelmesi için hep birlikte çalışıyoruz ve yine ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Yılmaz’ın ardından söz alan Öztürk ise “Bizlere ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz, Ramazan ayı girmesiyle birlikte sizlere iadeyi ziyaretimizi geciktirdik. Bizler de sizlerle birlikte Türkiye’mizin daha da kalkınması için elbette birlikte çalışmalıyız. Bu anlamda bizler de sizlere bu güzel nezih ağırlamaktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi

Bugün 14:05 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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