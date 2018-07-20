Atatürk'te güneş açtı

GAZETECİLER SİTEMLİ

Spor medyasındaki meslektaşlarımız ortak bir görüş belirtti ve “Başta Cengiz abimize bu görüntü için teşekkür ederiz. Yıllardır Kocaeli’de salon sporlarına doğru düzgün destekçimiz olmadı. Alt yapıda yetişen çok sayıda yetenekli sporcu şehir dışına gitmek zorunda kalıyor. İzmit’in ve Kocaeli’nin potansiyeli çok yüksek. Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman’ın çabalarına kulüpler de elinden geleni desteği veriyor.

BİZ NEDEN YAPAMIYORUZ

Ancak ortada bir sıkıntı var. Birlikte hareket edilemiyor, birlikte karar verilemiyor. Bir ya da 2 kulübümüzün en kötü 2. Lig’de A Takım düzeyinde mücadele etmesi gerekiyor. Elimizdeki 17-18-19’luk gelecek vaat eden basketbolcuları buradaki rekabete sokmadan da geliştiremeyiz ve yerimizde sayarız. Yanımızda Sakarya, Balıkesir ve Bursa örnekleri var. Bu kentler bunu nasıl başarıyor, biz neden başaramıyoruz.

YILLARDIR YOKUZ

Kimseden şapka çıkarılması istenilmiyor. Kocaeli’de sporun gelişmesi için spor vizyonu geniş şehir yöneticilerine ihtiyaç var. 3 malzeme verip, iki tesis yapmakla bu işler olmuyor. Bakın kaç yıldır ne basketbolda, ne de voleybolda varız. Hentbolda lig bile yapamayacak durumdayız. Ancak “Salon yaptık” diye hava atılıyor, caka satılıyor. Ne çileler çekiliyor, ne kadar aile fedakarlıklar yapıyor.

BİZ GÖRÜYORUZ

Kimse kimseyi kandırmasın. Bizler neyin ne olduğu çok iyi görüyoruz. Mahalli maç haberi yapmaktan sıkıldık. Sadece İzmit Belediyesi ile yıllar sonra sevindik. İyi de bu kadar mı? Spor basınına atıfta bulunuyor. Peki soruyoruz… Ortada ürün var da biz mi pazalamıyoruz! Bu sorunun cevabı verilsin sonra basına hesap sorsun. Bir de bu eleştiri sahiplerinin yüzde kaçı cebinden 1 lira verip bayiden gazete almış ve evine sokmuş!

Erdem ÖVÜÇ

KOCAELİ BASKETBOL U-18 ERKEKLER 2. KÜME’DE DERECEYE GİREN KULÜPLER

1.Güneş Gelişim Gölcük