Şampiyonluk yok ama umut var!

FARUK VE TANJU BAŞPEHLİVAN

Aynı kulüpten Faruk Akkoyun da çeyrek finalde Şaban Yılmaz ile karşı karşıya geldi. Akkoyun mücadelede ilk önce ayak bileğinde bir sorun yaşadı ancak müsabakaya devam etti sonrasında ise kaburgasından bir sakatlık geçirdi ve güreşlere veda etmek zorunda kaldı. Öte yandan küçük orta büyük boyda Kağıtsporlu Barış Bayevihtarlar sonucu ikinci oldu. Aynı boydaki Osman Hazar yarı finaldeBarış Bayev’le eşleşti. Rakibine yenilen Osman Hazar üçüncü oldu.KriterlereTunahan Özgül büyük orta boy, Mustafa Arslan ise başaltına çıkmaya hak kazandı.

Tanju Gemici’nin Kırkpınar serüveni

tur: Atilla Balcıyı (Galip) tur: Hüseyin Kalaycı (Galip)

Çeyrek final: Özkan Yılmaz (Galip)

Yarı final: Durmuş Altın (Mağlup)