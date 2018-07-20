Kandıra Cebeci’de Plaj Futbol şöleni

Ligde şampiyon olan takım Kocaeli’yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. Plaj Ligine katılmak isteyenler için başvuru süresi ise başladı. Son başvuru tarihi ise 26 Temmuz.

EN FAZLA 15 FUTBOLCU OLACAK

Plaj Futbolu Ligi’ne katılmak isteyen takımlar en fazla 15 futbolcudan oluşacak. Takımlarda 1978-2001 tarihleri arasında doğmuş futbolcular yer alacak. 18 yaşın altındaki futbolcular velilerinin imzalayacağı muvaffakatname ile lige katılabilecek. Takımların listesinde, 1988 tarihinden önce doğmuş en fazla 3 futbolcu yer alarak müsabakalarda oynayabilecek. Plaj Futbolu Turnuvasına katılacak takımlarda, bir teknik sorumlu veya antrenör görevlendirilmesi zorunlu olacak.