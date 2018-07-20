2. Kırkpınar geride kaldı. Başpehlivan Antalya’dan Orhan Okulu oldu. Recep Kara – Ali Gürbüz rekabeti güreşin önüne geçti. Son 8’e kalan Faruk Akkoyun yarı final güreşinde sakatlandı ve elendi. Tanju Gemici Başaltında son 4’e kaldı ve Başpehlivan oldu. Şener Sar’ıntalebeleri“Helal olsun” dedirtti. Sıkı güreşler bu yıl da var ancak Kırkpınar bu yıl pek tatlı geçmedi.
DERS ALINMALI
Dünya’nın marka organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar’da bu yıl ki hatalarda ders çıkarılması gerekiyor. Pehlivanları yıl boyunca bu önemli organizasyonda zirvede yer almak için gecelerini antrenman ağrılarından dolayı uykusuz geçiriyor. 658. Kırkpınar’da güreşin önüne geçilmemesi gerekiyor! İşte 657. Kırkpınar’dan geriye kalanlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz