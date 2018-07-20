Bu grubun arasında bu çayırda kıspet giymiş,güreş yapmış Karamürsel Belediyesi Fen İşleri mensubu Murat Fitoz da vardı.Fitoz “ Eyvallah” der gibi elini göğsüne götürdü, selamını verdi ve beraberinki grup ile birlikte güreşleri izlemeye devam etti.
Bugün 14:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
Eyvallah Abdullah abi!
Pehlivanlar Yatağı Karamürselli bir gurup, eskiden olduğu gibi efsane pehlivan Ahmet Taşçı tribününde 657. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni izlemeye geldi.
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Bugün 14:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz