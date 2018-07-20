Eyvallah Abdullah abi!

Bu grubun arasında bu çayırda kıspet giymiş,güreş yapmış Karamürsel Belediyesi Fen İşleri mensubu Murat Fitoz da vardı.Fitoz “ Eyvallah” der gibi elini göğsüne götürdü, selamını verdi ve beraberinki grup ile birlikte güreşleri izlemeye devam etti.