Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 17:05 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:36 TSİ )

Ağırlık bize vız gelir!

Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını günde yaptığı çift antrenmanla sürdürüyor. Dün sabah özel bir spor salonunda ağırlık, kuvvet ve kondisyon çalışan Yeşil Siyahlılar, akşam sahayaVin-San’da saha çalışması yapacaktı ancak teknik ekip tarafından akşamki antrenman iptal oldu.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

SÜRPRİZ YOLDA

Sabahki çalışmada tüm futbolcular yer aldı. Yeşil Siyahlılar kendilerine gösterilen programı en iyi şekilde uygularken, morallerin yerinde olduğu görüldü. Bisiklet, ağırlık, kondisyon, kuvvet, kardio ve platesçalışması yapan futbolcular objektiflerimize samimi görüntüler verdi. Takımda teknik ekip ve özellikle de tecrübeli futbolcular transferin tahtasının açılmasını iple çekerken, yönetim her an bir sürprize imza atması da bekleniyor.

30 TEMMUZ’DA PENDİK İLE MAÇ VAR

22 Temmuz Pazar gününü izinli geçirdikten sonra 23 Pazartesi itibari ile antrenmanlarına kaldığı yerden devam edecek olan Kocaelispor, Darıca Gençlerbirliği’nin de mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Pendikspor ile 30 Temmuz’da İstanbul’da karşılaşacak. Mücadele bir değişiklik olmazsa akşam 18.00’da başlayacak.

 

Bugün 17:05 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaelispor içeride, Gölcük ve Gebze dışarıda! mask
Kocaelispor içeride, Gölcük ve Gebze dışarıda!
Basından rica: Aman görmesinler mask
Basından rica: Aman görmesinler
Milli korfbolcularımız tecrübe kazandı mask
Milli korfbolcularımız tecrübe kazandı
Bu gençlere güvenin! mask
Bu gençlere güvenin!
Kocaelispor’un temeli SAĞLAM! mask
Kocaelispor’un temeli SAĞLAM!
Büyükşehir’in basketbol projesi ne oldu? mask
Büyükşehir’in basketbol projesi ne oldu?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL