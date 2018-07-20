Ağırlık bize vız gelir!

SÜRPRİZ YOLDA

Sabahki çalışmada tüm futbolcular yer aldı. Yeşil Siyahlılar kendilerine gösterilen programı en iyi şekilde uygularken, morallerin yerinde olduğu görüldü. Bisiklet, ağırlık, kondisyon, kuvvet, kardio ve platesçalışması yapan futbolcular objektiflerimize samimi görüntüler verdi. Takımda teknik ekip ve özellikle de tecrübeli futbolcular transferin tahtasının açılmasını iple çekerken, yönetim her an bir sürprize imza atması da bekleniyor.

30 TEMMUZ’DA PENDİK İLE MAÇ VAR

22 Temmuz Pazar gününü izinli geçirdikten sonra 23 Pazartesi itibari ile antrenmanlarına kaldığı yerden devam edecek olan Kocaelispor, Darıca Gençlerbirliği’nin de mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Pendikspor ile 30 Temmuz’da İstanbul’da karşılaşacak. Mücadele bir değişiklik olmazsa akşam 18.00’da başlayacak.